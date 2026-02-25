Logran primeros consensos sobre Ley de Empleo a Tiempo Parcial

Tegucigalpa, Honduras.

La comisión de trabajo a tiempo parcial del Congreso Nacional informó que ya se alcanzaron los primeros consensos en el proceso de socialización del proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial. El diputado Alberto Cruz, presidente de la comisión, destacó la participación de las centrales obreras en la discusión de la iniciativa, al considerar que su aporte es clave para la construcción de una normativa acorde con la realidad nacional. “Saber que tuvimos la presencia de las centrales obreras para nosotros como comisión es de mucha gratificación y, sobre todo, de mucho valor contar con las organizaciones que representan los intereses de los trabajadores”, expresó. Cruz señaló que durante la reunión se identificaron puntos de coincidencia, entre ellos la necesidad de generar empleo en el país y atender los altos niveles de precariedad laboral.

"Todos coincidimos en que hay una necesidad de empleo en Honduras; coincidimos en que existe un 78 a 80 por ciento de hondureños que trabajan en la precariedad y en que existe un problema social. Por lo cual, entre Gobierno, Congreso Nacional y centrales obreras debemos construir una herramienta lo suficientemente robusta para atender esos flagelos que hoy afectan a millones de hondureños", manifestó. El legislador indicó que el proceso incluirá una consulta tripartita para lograr mayores consensos y reiteró que la intención de la comisión es impulsar una ley equilibrada. "Estamos comprometidos en una ley que no sea proempresa ni antitrabajador; queremos una ley que sea pro realidad", afirmó.

Postura de las centrales obreras

Por su parte, Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores, expresó que el sector obrero no está de acuerdo con la propuesta tal como se encuentra actualmente en el Congreso Nacional. “No estamos de acuerdo en la propuesta que actualmente se tiene en el Congreso Nacional y hemos ido más allá. Nadie puede estar en contra de que se genere empleo en el país y mucho menos que se le dé trabajo a los jóvenes. Ese no es el tema”, señaló. Durón advirtió que, a su criterio, la iniciativa podría afectar el Código del Trabajo y disposiciones constitucionales.