Demandas contra alcaldía de El Corpus suman L97 millones

Katherine Guillén, alcaldesa de El Corpus, Choluteca, informó este miércoles que las demandas laborales interpuestas contra la municipalidad ya suman 97 millones de lempiras, luego de que se notificara un nuevo embargo por 27 millones.
En un inicio, el embargo ascendía a más de 63 millones de lempiras, a raíz de varias demandas laborales, según información confirmada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No obstante, la jefa edilicia indicó que el viernes recibieron la notificación de un nuevo embargo.
“Esto asciende ya la cuantía, el monto total de todas las demandas, a 97 millones”, expresó Guillén.
La alcaldesa señaló que dentro de las demandas existen presuntas irregularidades. Aseguró que en un proceso que involucra a 73 personas figuran personas que no habrían laborado para la alcaldía municipal e incluso menores de edad.
“Hay un montón de anomalías en lo que es la demanda de las 73 personas. Hay personas que nunca laboraron para la alcaldía municipal. De igual manera hay 10 menores de edad en la demanda de 73 personas; y en una demanda que es de tres personas, los tres son menores de edad”, manifestó.
Guillén afirmó que, según la ley, únicamente se puede embargar el 40% de las transferencias municipales; sin embargo, denunció que actualmente se les está reteniendo el 100% de los fondos.
“Según la ley solo es el 40%, más sin embargo se nos está embargando el 100% de la cuantía”, declaró.
La funcionaria agregó que recientemente el embargo fue congelado de manera momentánea, lo que permitió a la comuna recibir una primera transferencia correspondiente al período anterior.
Asimismo, indicó que han presentado un escrito conjunto con el fin de buscar apoyo institucional, argumentando que El Corpus es un municipio pequeño y que la retención total de las transferencias compromete su operatividad.
En relación con la documentación que respalda los casos, Guillén sostuvo que no cuenta actualmente con los archivos necesarios para corroborar los datos, debido a que, según afirmó, el material fue sustraído de la alcaldía y se encuentra bajo investigación del Ministerio Público.
Las declaraciones fueron brindadas este día en un hotel capitalino, donde la alcaldesa participó en una capacitación impartida por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).