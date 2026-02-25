Demandas contra alcaldía de El Corpus suman L97 millones

Choluteca, Honduras.

Katherine Guillén, alcaldesa de El Corpus, Choluteca, informó este miércoles que las demandas laborales interpuestas contra la municipalidad ya suman 97 millones de lempiras, luego de que se notificara un nuevo embargo por 27 millones. En un inicio, el embargo ascendía a más de 63 millones de lempiras, a raíz de varias demandas laborales, según información confirmada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No obstante, la jefa edilicia indicó que el viernes recibieron la notificación de un nuevo embargo. “Esto asciende ya la cuantía, el monto total de todas las demandas, a 97 millones”, expresó Guillén.

La alcaldesa señaló que dentro de las demandas existen presuntas irregularidades. Aseguró que en un proceso que involucra a 73 personas figuran personas que no habrían laborado para la alcaldía municipal e incluso menores de edad. "Hay un montón de anomalías en lo que es la demanda de las 73 personas. Hay personas que nunca laboraron para la alcaldía municipal. De igual manera hay 10 menores de edad en la demanda de 73 personas; y en una demanda que es de tres personas, los tres son menores de edad", manifestó.