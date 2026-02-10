Alcaldía de El Corpus, Choluteca, es embargada Por L63 millones

El Corpus, Choluteca.

La alcaldesa Katherine Guillén informó que, como consecuencia de esta medida judicial, la municipalidad no percibirá ingresos durante los próximos tres años, ya que los recursos provenientes de impuestos y transferencias estatales serán destinados al pago de las obligaciones heredadas de administraciones anteriores.

La alcaldía de El Corpus enfrenta un embargo por más de 63 millones de lempiras a raíz de varias demandas laborales, según información confirmada por la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ).

La edil advirtió que, además del embargo ya ejecutado, existen otros procesos legales en curso que podrían ser activados en cualquier momento, lo que agravaría aún más el panorama financiero del gobierno local.

Guillén explicó que al asumir la administración no hubo un proceso de transición formal ni entrega de documentación, lo que ha dificultado la defensa legal de la municipalidad frente a las demandas laborales.

A su juicio, esta situación no solo representa un problema económico, sino también un impacto directo para la población, que podría verse afectada por la paralización de proyectos y servicios municipales.

Ante este escenario, la alcaldesa solicitó públicamente la intervención del Tribunal Superior de Cuentas para que investigue el origen de las demandas y el manejo de la administración anterior.

Asimismo, pidió a las autoridades del sistema de justicia y al Poder Ejecutivo que asignen equipos técnicos y legales que permitan esclarecer los procesos judiciales que enfrenta la comuna.

Guillén no descartó que detrás de las demandas exista una posible coordinación irregular entre abogados particulares, señalando que la falta de respaldos documentales dejó a la municipalidad en una posición vulnerable frente a los tribunales.