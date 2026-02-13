¿Cuál será el clima de hoy en Honduras?

Tegucigalpa

La mayor parte del territorio nacional registrará este viernes condiciones secas, con temperaturas frescas durante las primeras horas del día y un ambiente cálido al mediodía, de acuerdo con el pronóstico oficial emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El informe indica que, durante la tarde, el ingreso de vientos provenientes del noreste y norte favorecerá la presencia de lluvias débiles y aisladas en sectores del noroccidente, norte, oriente y la zona central del país, sin que se prevean acumulados significativos.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje moderado de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, por lo que no se esperan mayores alteraciones para la navegación.

Asimismo, la fase lunar se encuentra en cuarto menguante, mientras que la salida del sol se registró a las 6:13 de la mañana y su puesta se prevé a las 5:53 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios de temperatura y posibles precipitaciones aisladas en las regiones señaladas.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

El pasado fin de semana, la Copeco anunció el ingreso de dos nuevas masas de aire frío: una a finales de febrero y otra a mediados de marzo. Con estos sistemas, la temporada alcanzaría un total de 14 frentes fríos, dentro del promedio climatológico esperado para Honduras.