Aduanas en Honduras: aumenta la recaudación, pero siguen fallas logísticas

Pese a una recaudación de 65,134 millones de lempiras en 2025, lo que representa un crecimiento de 9.94 % en comparación con 2024, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/meta-recaudacion-aduanas-2025-honduras-FJ26949194" target="_blank">las aduanas del país </a>mantienen importantes deficiencias que deben resolverse, algunas de ellas con carácter prioritario.Las debilidades señaladas incluyen retrasos en los procesos, limitaciones tecnológicas y observaciones recurrentes sobre los controles internos, aspectos que inciden en la eficiencia operativa y en la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/aduanas-fracasa-licitacion-escaneres-puerto-cortes-bid-MO26286309" target="_blank"> facilitación del comercio.</a> Expertos coinciden en que, para sostener el crecimiento de los ingresos, es necesario fortalecer la modernización institucional y realizar reinversiones.