Aduanas en Honduras: aumenta la recaudación, pero siguen fallas logísticas

San Pedro Sula, Cortés

Pese a una recaudación de 65,134 millones de lempiras en 2025, lo que representa un crecimiento de 9.94 % en comparación con 2024, las aduanas del país mantienen importantes deficiencias que deben resolverse, algunas de ellas con carácter prioritario. Las debilidades señaladas incluyen retrasos en los procesos, limitaciones tecnológicas y observaciones recurrentes sobre los controles internos, aspectos que inciden en la eficiencia operativa y en la facilitación del comercio. Expertos coinciden en que, para sostener el crecimiento de los ingresos, es necesario fortalecer la modernización institucional y realizar reinversiones.

Representantes de las organizaciones que conforman la cadena logística —exportadores, navieros y transportistas de carga— se reunieron con Marco Tulio Abadie Aguilar, director de Aduanas, para exponerle las principales deficiencias y presentar solicitudes orientadas a mejorar los procesos. LA PRENSA conversó con ellos sobre las propuestas y los cambios que esperan.

Más de 600 contenedores que están en abandono deben ser retirados

Adolfo Becerril, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Compañías y Representantes Navieros (Ahcorena), declaró que, por diferentes razones, hay más de 650 contenedores en abandono en la terminal de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) de la aduana de Puerto Cortés. Estos ocupan espacio y limitan la carga que se moviliza a diario. Señaló que deben ser declarados en abandono y subastados o retirados lo más pronto posible. La simplificación de los procesos es otra limitante que debe resolverse tanto en importación como en exportación. Uno de los principales cuellos de botella es la falta de escáneres de rayos X de gran capacidad. Pese a los anuncios y promesas de adquirir estos equipos con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la aduana de Puerto Cortés sigue operando con sistemas de inspección no intrusiva implementados desde 2004.

Estos equipos, según los representantes del sector, no están acordes con el crecimiento del movimiento de mercancías de importación y exportación en los últimos 22 años. “Son equipos bastante viejos y no tienen la capacidad para escanear toda la carga que sale y entra al puerto, porque son equipos con capacidad máxima para 30 a 35 contenedores por hora y ya no cumplen su función de manera eficiente; ese es uno de los principales cuellos de botella”, añadió Becerril.

Urgen nuevos escáneres de rayos X, licitación no fue lanzada en el gobierno anterior

El gobierno anterior anunció que se lanzaría una nueva licitación luego de que la primera fracasara, debido a que la empresa finalista no renovó la garantía de mantenimiento de oferta previo a la adjudicación, como lo establece la política del BID. El proyecto estaría financiado con un préstamo del BID por 50 millones de dólares, aprobado en 2023, de los cuales $13.5 millones estaban destinados a la compra de los equipos de rayos X y a la adecuación del Puesto de Inspección Centralizado (PIC) en el principal puerto marítimo del país. Lo último que se informó es que se estaba a la espera de la última no objeción del BID para lanzar una nueva licitación y que el presupuesto se ampliaría a 15 millones de dólares. Becerril explicó que OPC debe invertir en ampliar los espacios de muelle y patio, además de agregar maquinaria, inversiones que, a su juicio, debieron realizarse hace cuatro años. Hasta noviembre de 2025, la Aduana de Puerto Cortés registró una recaudación de 27,009.0 millones de lempiras, con un aumento interanual de 13.7 %, equivalente al 45.4 % del total nacional.

El puerto de Henecán urge una inversión de más de $180 millones

En el caso del Puerto de Henecán, en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, la cantidad de contenedores que recibe ya supera la capacidad instalada. Este puerto maneja en gran parte mercancía proveniente de Asia y requiere una expansión, además de la compra de maquinaria. El puerto recibe un promedio de 46 barcos al mes y, según los representantes del sector, urge de inversiones que superan los 180 millones de dólares. “El puente de acceso está bien dañado; por milagro de Dios no se ha caído. Si se llega a caer, se paraliza todo el puerto”, advirtió Becerril. Después de Puerto Cortés, Henecán es el segundo puerto más importante del país y está a cargo de la Empresa Nacional Portuaria (ENP). Es la principal puerta de exportación de productos agrícolas, industriales y pesqueros hacia América, Asia y Oceanía. Además, por este muelle ingresan vehículos y mercaderías provenientes de China, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Malasia, Tailandia e India.

A noviembre de 2025, la Aduana de Puerto Henecán reportó una recaudación de 6,924.7 millones de lempiras, con un incremento interanual de 4.3 %, equivalente al 11.6 % del total.

Terminal de gráneles de Puerto Cortés operará 24/7

María Antonia Rivera, directora de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (ASHDA), manifestó que, tras conversaciones, se acordó que la terminal de graneles de Puerto Cortés opere 24/7. Se espera que la medida entre en vigencia a partir de la próxima semana, lo que evitaría un atraso diario superior a cuatro horas. “Los rayos X son una necesidad; deben cambiarse y modernizarse los sistemas actuales. Nos dijeron que ya se comenzarán los procesos para lanzar esta licitación”, expresó Rivera. Agregó que es necesario agilizar los procesos de desaduanaje y exportación en las distintas aduanas, no solo en Puerto Cortés. “Es necesario que las diversas instituciones, Oirsa, Arsa y Aduanas, trabajen en conjunto y hagan más efectivos y expeditos los procesos, reduciendo los tiempos”, apuntó Rivera.

Oficina noroccidental de Aduanas en SPS debe tener independencia

Otra de las solicitudes es que la oficina noroccidental de Aduanas, ubicada en el barrio Río de Piedras, en San Pedro Sula, concentre todos los trámites y procesos, para evitar que deban enviarse a Tegucigalpa. Basilio Fuschich, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh), informó que se necesita más espacio en el puerto y que, para ello, deben retirarse más de 650 contenedores en abandono, algunos desde hace 10 años y otros desde la pandemia.