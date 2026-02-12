Marathón vs Platense EN VIVO hoy, hora y dónde ver Liga Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón quiere darle vuelta a la página de la derrota en el derbi sampedrano y tiene una gran oportunidad este jueves para escalar en la tabla de posiciones cuando se mida con el Platense en el cierre de la quinta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Hondubet.

Los verdolagas llegan heridos tras perder contra el Real España en un polémico partido en el que el Monstruo Verde se sintió perjudicado por el arbitraje y que terminó con su entrenador Pablo Lavallén expulsado.

El técnico argentino saltó a la cancha del Yankel con celular en mano para mostrarle al árbitro Jefferson Escobar el error que cometieron al anularles el gol de Carlos Pérez, quien salió en buena posición. El juez central decidió mostrarle tarjeta roja a Lavallén.

El golpe para Marathón no se quedó allí. La Comisión Nacional de Disciplina decidió castigar a Pablo Lavallén con cuatro partidos, generando malestar en el seno del equipo esmeralda.

Ahora, sin su técnico, el Marathón recibe al Platense en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula y de ganar alcanzaría los primeros lugares de la tabla, empatando con el Motagua y Olimpia, que descansó en esta jornada.

Del otro lado, llega un Platense con la urgencia de triunfar, el equipo porteño no sabe lo que es ganar en este campeonato. Es penúltimo con apenas 2 puntos, producto de dos empates y una derrota. Descansó en la tercera jornada.