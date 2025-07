Urge modernizar escáneres en la aduana de Puerto Cortés, advierten expertos

San Pedro Sula, Honduras

Luego de una primera licitación fracasada para la compra de escáneres de rayos X —porque la empresa finalista no renovó la garantía de mantenimiento de oferta previo a la adjudicación, como lo establece la política del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —, se lanzará un nuevo proceso. Sin embargo, aún no hay fecha de inicio.

Cambiar los equipos por unos más modernos en la aduana de Puerto Cortés debe ser una prioridad, señalan expertos. Actualmente, se trabaja con equipos obsoletos de hace unos 25 años, que no están aparejados al crecimiento que ha tenido el movimiento de mercancías en importación y exportación.

En la licitación anterior, lanzada en abril de 2024 bajo el número LPI-ADUANAS-BID-001-2024, participaron siete empresas, pero seis fueron descartadas desde la etapa preliminar por no cumplir con los requisitos técnicos establecidos.

La propuesta más baja fue la del consorcio chino Nuctech, con un monto de $11,162,816.67, mientras que otras compañías de capital estadounidense y europeo, como Productive Business Solutions, Rapiscan Systems y APCA LRGAstrophysics, ofrecieron montos que oscilaban entre 15.9 millones y 39.5 millones de dólares.

Sin embargo, el consorcio de inversionistas chinos y hondureños no renovó la validez de su oferta ni la garantía de mantenimiento, pasos obligatorios, según las políticas del BID.

El proyecto está financiado por un préstamo del BID por 50 millones de dólares, aprobado en 2023, de los cuales 13.5 millones están destinados a la compra de los equipos de rayos X y a la adecuación del Puesto de Inspección Centralizado (PIC) en el principal puerto marítimo del país.

"La empresa no presentó la garantía de mantenimiento de oferta previo a la adjudicación, como lo estipula el BID, y se declaró fracasado el proceso, a pesar de que la empresa había reunido satisfactoriamente todos los criterios técnicos y la oferta económica", reiteró Fausto Cálix, director de Aduanas, en una entrevista a LA PRENSA.

Actualmente, están a la espera de la última no objeción por parte del BID para iniciar nuevamente el proceso de licitación. "Tenemos una no objeción condicionada a hacer algunos ajustes; una vez que recibamos la no objeción de forma completa, se vuelve a publicar el proceso de licitación".

El presupuesto que se tenía establecido para la adquisición de estos escáneres era de 11 millones de dólares, pero luego de este primer proceso se harán ajustes para aumentarlo a unos 15 millones de dólares y volverlo más atractivo para las empresas ofertantes.

"Nosotros prevemos que debería volver a lanzarse el proceso antes que finalice el año, pero en estos momentos la bola está del lado del BID. Creemos que, en cuanto entreguen la no objeción finalmente, nosotros haremos público el aviso de licitación", indicó Cálix.