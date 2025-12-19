Revelan diagnóstico psiquiátrico de Nick Reiner antes del crimen

Nick Reiner, hijo del director y actor Rob Reiner y de su esposa Michele Singer Reiner, fue diagnosticado con esquizofrenia semanas antes de ser acusado de matar a sus padres en su mansión de Brentwood, en Los Ángeles, según revelaron múltiples fuentes cercanas a la investigación.
Previo al asesinato del cineasta y su esposa, informes de medios estadounidenses señalan que Nick Reiner, de 32 años, se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y medicación para la esquizofrenia. Sin embargo, un cambio en sus medicamentos, ocurrido aproximadamente tres o cuatro semanas antes de los hechos, pudo haber agravado su condición mental.
Fuentes citadas por TMZ indicaron que dicho ajuste farmacológico habría exacerbado los síntomas del joven, tornándolo “errático y peligroso”, una situación que generó preocupación entre su entorno cercano y los especialistas que lo atendían.
De acuerdo con los reportes, Nick Reiner también había ingresado recientemente a un centro de rehabilitación en Los Ángeles, especializado en salud mental y adicciones, con costos elevados. En ese lugar, los médicos intentaron estabilizar su estado, aunque sin lograr avances significativos antes de la tragedia.
Testigos locales relataron que, en las semanas previas al crimen, el comportamiento de Nick era inusual y distante, incluso durante visitas a sitios habituales de la familia. En algunos casos, no parecía estar bajo los efectos de sustancias, lo que añadió complejidad al análisis de su estado clínico.
El historial del joven incluye años de lucha contra adicciones y conductas erráticas, situación que llevó a su familia a buscar de manera reiterada rehabilitación y apoyo profesional, sin que se alcanzara una estabilidad duradera a largo plazo.
Tras el asesinato, las autoridades señalaron a Nick Reiner como el principal responsable de la muerte de sus padres. Posteriormente fue detenido y acusado formalmente por su presunta participación directa en el fallecimiento de ambos.
Según informó TMZ, la fiscalía le imputó dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, acusación que, de confirmarse en juicio, podría derivar en una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, conforme a la legislación aplicable.
Mientras el caso avanza en el ámbito judicial, la defensa podría centrar su estrategia en el estado de salud mental del acusado. De forma preliminar, se ha señalado que el diagnóstico de esquizofrenia y el uso de medicamentos podrían haber influido en su capacidad para comprender la naturaleza de sus actos al momento de los hechos.