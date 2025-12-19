Xiomara Castro juramenta a Roosevelt Hernández como secretario de Defensa

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, juramentó este viernes al general en condición de retiro Roosevelt Leonel Hernández Aguilar como nuevo secretario de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, en un acto oficial realizado en Casa Presidencial. Hernández sustituye en el cargo a Rixi Moncada, quien dejó la titularidad de la Secretaría de Defensa para dedicarse a su actividad proselitista como candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre).

Durante su primer discurso como ministro, Hernández aseguró que su gestión estará apegada a la Constitución y al marco legal vigente. "Hemos prometido ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes", expresó el nuevo titular de Defensa. Agregó que, desde esa institución, se mantendrán atentos al cumplimiento de las misiones asignadas por la Carta Magna.

“Estaremos siempre anuentes, como lo hemos sido siempre, dirigiendo desde la Secretaría de Defensa Nacional todas las misiones que nos manda la Constitución de la República”, añadió el general. En el acto de juramentación participó Orlando Garner Ordóñez, viceministro de Defensa Nacional, quien acompañó al nuevo funcionario durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

Un día antes, la presidenta Castro había anunciado públicamente la designación de Hernández, luego de asistir al traspaso de mando de la cúpula militar propuesta por el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto. En ese evento se nombró como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto al general Héctor Valerio. “Este día, el general en condición de retiro asumirá el honroso cargo de secretario de Defensa”, expresó ayer Castro durante su discurso.

El nuevo cargo de Roosevelt Hernández