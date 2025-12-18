Nombran a Roosevelt Hernández como ministro de Defensa

Tras dejar el cargo como jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández fue anunciado por la presidenta Xiomara Castro como el nuevo secretario de Defensa.
Castro asistió al traspaso de mando de la cúpula militar propuesta por Hernández, en el que se nombró como jefe del Estado Mayor Conjunto al general Héctor Valerio.
"Este día, el general en condición de retiro asumirá el honroso cargo de secretario de Defensa", dijo Castro en su discurso.
El cargo de secretario de Defensa está vacante desde mayo de 2025, cuando Castro anunció que asumiría temporalmente las funciones de esa institución tras la renuncia de Rixi Moncada, quien dejó el cargo para participar como candidata presidencial de Libre en las elecciones generales del 30 de noviembre, donde fue derrotada contundentemente.
Hernández se convierte en el secretario de Defensa con menos tiempo en ese cargo, ya que el nuevo presidente que asuma el gobierno (el próximo 27 de enero de 2026) decidirá si lo deja en el puesto o propone a otro civil de su confianza.
El acto de hoy marcó una reconfiguración en la cúpula militar del país, con la confirmación de varios nombramientos y ascensos dentro de las distintas ramas castrenses. El nuevo cambio fue realizado en presencia de Xiomara Castro, presidenta de Honduras.
Roosevelt Hernández, cuestionado por presiones y acciones contra la prensa hondureña
Roosevelt Leonel Hernández Aguilar sale sin pena ni gloria de las Fuerzas Armadas tras enfrentar denuncias de periodistas y medios de comunicación que constituyen presiones directas contra la prensa hondureña, en especial aquellos que cuestionaron su gestión y el desempeño de la institución militar.
En el último año, comunicadores y empresas periodísticas denunciaron episodios de hostigamiento, campañas de descalificación e intimidación atribuidas a Roosevelt Hernández. Estas acciones fueron interpretadas por diversos sectores como un distanciamiento de los principios tradicionales del ámbito militar y generaron preocupación por posibles afectaciones a la institucionalidad y al orden constitucional.
Las denuncias fueron respaldadas por organizaciones defensoras de derechos humanos y por la mayoría de los medios de comunicación del país, que criticaron lo que consideran una conducta autoritaria del funcionario.
Uno de los casos más polémicos se registró en febrero de 2025, cuando Hernández Aguilar impulsó acciones legales contra 12 medios de comunicación y solicitó al Ministerio Público investigar a periodistas con el fin de obligarlos a revelar sus fuentes informativas. Esta medida fue cuestionada debido a que la normativa nacional y los convenios internacionales ratificados por Honduras garantizan el derecho al secreto profesional.
Entre los medios involucrados en ese proceso figuran LA PRENSA, El Heraldo, Radio Cadena Voces, La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q’Hubo TV, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.