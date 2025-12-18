Nombran a Roosevelt Hernández como ministro de Defensa

Tegucigalpa.

Tras dejar el cargo como jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández fue anunciado por la presidenta Xiomara Castro como el nuevo secretario de Defensa. Castro asistió al traspaso de mando de la cúpula militar propuesta por Hernández, en el que se nombró como jefe del Estado Mayor Conjunto al general Héctor Valerio. "Este día, el general en condición de retiro asumirá el honroso cargo de secretario de Defensa", dijo Castro en su discurso.

El cargo de secretario de Defensa está vacante desde mayo de 2025, cuando Castro anunció que asumiría temporalmente las funciones de esa institución tras la renuncia de Rixi Moncada, quien dejó el cargo para participar como candidata presidencial de Libre en las elecciones generales del 30 de noviembre, donde fue derrotada contundentemente.

Hernández se convierte en el secretario de Defensa con menos tiempo en ese cargo, ya que el nuevo presidente que asuma el gobierno (el próximo 27 de enero de 2026) decidirá si lo deja en el puesto o propone a otro civil de su confianza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El acto de hoy marcó una reconfiguración en la cúpula militar del país, con la confirmación de varios nombramientos y ascensos dentro de las distintas ramas castrenses. El nuevo cambio fue realizado en presencia de Xiomara Castro, presidenta de Honduras.

Roosevelt Hernández, cuestionado por presiones y acciones contra la prensa hondureña