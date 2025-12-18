Confirmado: Este es el nuevo equipo de Dereck Moncada; antes jugará en otro

Tegucigalpa, Honduras.

Dereck Moncada, joya del fútbol hondureño de 18 años, saldrá del Olimpia al final de la temporada y continuará su carrera en el extranjero. Tal como adelantó Diario LA PRENSA en horas de la mañana, su fichaje no será por un club de la Major League Soccer, como se especuló en los últimos meses.

LA PRENSA confirmó que Moncada fue comprado por el Club Necaxa y firmará un contrato por cuatro años con la institución de la Liga MX. Sin embargo, el extremo no se incorporará de inmediato al equipo de Aguascalientes, ya que se conoció que estará a préstamo durante seis meses en el Club Deportivo La Equidad, conjunto que milita en la primera división del fútbol colombiano.

Este movimiento forma parte de una estrategia deportiva dentro de un grupo de inversión internacional que maneja varios clubes en distintos países bajo un modelo de multipropiedad. En este esquema se busca que los jugadores jóvenes tengan continuidad, adaptación progresiva y minutos competitivos antes de consolidarse en ligas de mayor exigencia.