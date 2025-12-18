¿Murió la actriz Sabine Moussier? Esto se sabe

Sabine Moussier se convirtió en tendencia en redes sociales durante los últimos días, luego de que se difundieran videos que aseguraban que había abandonado México para someterse a la eutanasia en Colombia y que, posteriormente, habría fallecido por decisión propia.
La información generó preocupación entre sus seguidores y de inmediato comenzaron a preguntar sobre si la información era real o no.
Sin embargo, se trata de una noticia falsa creada mediante el uso de inteligencia artificial, sin sustento ni confirmación oficial.
El origen del rumor se encuentra en videos difundidos principalmente en TikTok, desde cuentas como @iamfogata, donde se muestra a supuestas presentadoras de televisión anunciando el fallecimiento de la actriz tras aplicarse la eutanasia debido a una enfermedad crónica.
En el material se escucha un falso mensaje de “última hora” que afirma que la actriz murió para frenar los estragos de la neuropatía de fibras pequeñas.
La neuropatía de fibras pequeñas es un padecimiento con el que la actriz ha vivido durante años.
“Noticia de último minuto: Confirman el fallecimiento de la actriz Sabine Moussier, luego de someterse a la eutanasia por su propia cuenta, esto ha dejado en shock al mundo”, se escucha decir a la falsa María Celeste Arrarás, cuya imagen fue intervenida con Inteligencia Artificial para dar la supuesta noticia.
Lo cierto es que Sabine Moussier no solicitó la eutanasia como una medida para parar su sufrimiento ante las consecuencias de la enfermedad neuropatía de fibras pequeñas; sin embargo, a principios de diciembre de 2025 se volvió tendencia este rumor por una serie de videos falsos en redes sociales donde se afirmaba tal situación.
Cabe destacar que aunque es falso que la actriz mexicana pidió esta medida, también se le confundió con una cosmetóloga y tiktoker chilena conocida como Loreto Cid, con quien tiene un gran parecido y que se ha hecho viral por distintas declaraciones, incluyendo la solicitud a la supuesta solicitud de eutanasia.
Lo cierto, es que Sabine Moussier no ha fallecido y continúa luchando con su padecimiento.