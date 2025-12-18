Zonas de Honduras que no tendrán luz este viernes 19 de diciembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 19 de diciembre del presente año.
La estatal detalló que las interrupciones programadas del servicio eléctrico serán en la zona norte de Honduras, y son parte de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos siete horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
La estatal detalló que en el municipio de Choloma la Residencial Las Colinas no tendrá energía en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara las zonas sin luz serán Casco Urbano de San Pedro de Zacapa y aldeas, La Boquita, El Ocote, Azacualpa, Aguacaliente y Canculuncos.