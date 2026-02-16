Vinicius con increíble oferta: galáctico contrato para dejar al Real Madrid

Sorpresa. Un grande de la Premier League planea ofrecerle un contrato galáctico a Vinicius, jugador que aún no ha renovado con el Real Madrid.
Y la novela sigue... el futuro del futbolista brasileño aún es incierto y las informaciones sobre ofertas por él siguen surgiendo, pese a que el mercado está acabó.
Ahora, un gigante de la Premier League lo quiere en su plantilla y este es el millonario contrato que le ofrecen al brasileño.
La situación entre Real Madrid y Vinicius Junior atraviesa su momento más tenso. La relación hoy está marcada por diferencias económicas profundas que amenazan con romper definitivamente el vínculo.
El delantero exige una renovación de contrato galáctica, acorde a su estatus de figura mundial. Sin embargo, la directiva del club blanco no está dispuesta a concederle el salario que pretende, lo que ha generado un conflicto silencioso pero cada vez más evidente.
Las diferencias entre el pedido del jugador y el ofrecimiento del club parecen, en principio, insalvables. El actual contrato de Vinicius finaliza en junio de 2027, y el brasileño ya evalúa seriamente la posibilidad de marcharse en condición de libre, un escenario que en la Casa Blanca buscan evitar a toda costa.
En este ambiente de incertidumbre comenzaron a multiplicarse los rumores. El atacante fue vinculado con París Saint-Germain, Manchester City, Chelsea y, sobre todo, con una posible aventura millonaria en Arabia Saudita.
Sin embargo, quien dio un paso al frente fue ni más ni menos que el Manchester United. El histórico club inglés considera que está ante una oportunidad única para dar un golpe de efecto absoluto en medio de la crisis deportiva que arrastra desde hace años.
Desde los altos mandos del United entienden que incorporar a Vinicius a la Premier League no solo supondría un salto de calidad futbolístico inmediato, sino también un impacto económico y de marketing de dimensiones globales.
Según distintos medios ingleses, el club de Old Trafford está dispuesto a ofrecerle al brasileño el contrato que tanto desea. La cifra rondaría los 500 mil euros semanales, lo que equivale a aproximadamente 25 millones de euros por temporada.
Además, el acuerdo podría incluir importantes bonus por objetivos deportivos que elevarían el salario anual hasta los 30 millones de euros. Un contrato de otro mundo que lo colocaría entre los futbolistas mejor pagados del planeta.
Mientras tanto, Vinicius mantiene un silencio absoluto desde hace meses. El delantero evita cualquier declaración pública sobre su futuro, consciente de que una sola palabra podría alterar el delicado equilibrio de esta negociación.
En el seno del Real Madrid se mantienen firmes: quieren renovarle el contrato, pero no están dispuestos a convertirlo en el mejor pago del plantel. Consideran que romper la escala salarial en un vestuario lleno de estrellas podría convertirse en una bomba de tiempo.
Tanto Florentino Pérez como José Ángel Sánchez comparten esa postura. Internamente sostienen que acceder a las exigencias del brasileño podría generar tensiones innecesarias dentro del grupo.
En la dirigencia blanca aseguran que el próximo mercado de pases, posterior a la Copa del Mundo 2026, será decisivo para resolver esta historia. Si para entonces no logran cerrar la renovación, el club se enfrentará al riesgo de perderlo libre o de venderlo por un precio muy inferior a su valor real.
El Manchester United decidió acelerar los tiempos luego de que trascendiera un supuesto contacto del Manchester City para tantear la situación del futbolista. En Old Trafford no quieren quedarse atrás en una operación que consideran estratégica.
El entorno del jugador ya conoce en detalle las cifras que el United está dispuesto a poner sobre la mesa. Ahora todo depende de que el brasileño dé luz verde para que comiencen las negociaciones formales entre clubes.
La postura del Real Madrid también es clara: si hay transferencia, el precio de salida sería de 150 millones de euros. Una cifra que refleja su importancia deportiva y que marcará el punto de partida de una negociación que promete ser una de las grandes novelas del mercado.