LAFC entrenó: Son Heung-Min y Lloris se divierten en el Morazán; un regreso

Así fue el entrenamiento de LAFC en SPS: las sonrisas de Son Heung-Min y Lloris en el Morazán y un jugador regresa a tierras catrachas.

Los Ángeles FC afinan últimos detalles de cara al duelo ante el Real España. Así fue su entrenamiento previo a su partido en la Copa de Campeones de la Concacaf.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala y Neptalí Romero
El cuadro de la MLS reconoció la cancha del recinto sampedrano y con todas sus estrellas incluidas.
A partir de las 5:30 PM partieron rumbo al Estadio Morazán para realizar su primer y único entrenamiento antes de enfrentar al Real España en la primera batalla de la Copa de Campeones. Un viejo conocido regresó al recinto sampedrano: Stephen Eustaquio, seleccionado de Canadá volvió a la ciudad industrial de Honduras.
La temperatura de San Pedro Sula se hizo sentir en la plantilla de jugadores de Los Ángeles y tuvieron que hidratarse muy bien.
Pero sin duda, las miradas las acaparó Heung-Min Son, la estrella surcoreana que se ha convertido en una de las figuras del combinado de Los Ángeles.
Con tremenda alegría entrenaron los jugadores de Los Ángeles FC, donde Heung-min Son y Hugo Lloris lo vivieron a lo máximo con tremendas sonrisas.
Heung-min Son se mostró muy activo desde el momento que saltó al terreno de juego del estadio Morazán, escenario que visita por primera vez.
Heung-min Son no solo se divirtió con el balón en el entreno realizado en el recinto sampedrano.
Heung-min Son, la estrella de Los Ángeles captó las miradas y los lentes de los fotógrafos y periodistas hondureños.
Son no paró de compartir y conversar con sus compañeros en la práctica en el coloso de San Pedro Sula.
Cabe recordar que la estrella surcoreana brilló en su momento en Europa mientras jugaba para el Tottenham Hotspur.
Con tremenda alegría entrenaron los jugadores de Los Ángeles FC, donde Heung-min Son se llevó las miradas.
El surcoreano visita por primera vez tierras catrachas, por lo que ha desatado furor entre los seguidores
La puntería fue otro de los aspectos que puso a prueba la estrella de Los Ángeles FC, Heung-min Son.
Hugo Lloris, el arquero campeón del mundo con Francia, se suma a las estrellas que visitan Honduras.
Hugo Lloris estuvo atento desde las primeras indicaciones antes de comenzar el reconocimiento de cancha.
Los Angeles FC y Real España se enfrentan este martes 17 de febrero en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. La acción comenzará a partir de las 9:00 pm, hora de Honduras.
