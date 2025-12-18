El tiktoker Tucker Genal murió a los 31 años: esto es lo que se sabe

El reconocido creador de contenido en la plataforma TikTok, Tucker Genal, fue hallado muerto en su residencia de Los Ángeles el pasado 11 de diciembre. Tenía 31 años.
La noticia ha generado conmoción tanto en la comunidad digital como en el ámbito artístico, donde Genal se había consolidado como una figura emergente.
Tucker se dio a conocer por realizar divertidos desafíos junto a sus hermanos, Carson y Connor Genal.
De acuerdo con el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles, la causa del fallecimiento fue suicidio por ahorcamiento.
Tucker Genal contaba con más de 2,5 millones de seguidores en TikTok y acumulaba más de 117 millones de “me gusta” en sus publicaciones.
Su estilo, caracterizado por el humor y la cercanía con sus hermanos Connor y Carson, le permitió construir una audiencia fiel que lo acompañó en cada proyecto.
El mismo día de su muerte, el joven compartió su último video en la plataforma, el cual rápidamente superó los 2 millones de reproducciones y fue interpretado por muchos de sus seguidores como un mensaje de despedida.
Además de su faceta como creador digital, Genal era actor y licenciado en administración de empresas, lo que reflejaba la diversidad de sus intereses y talentos.
Su familia, a través de un comunicado, expresó su profundo dolor y agradeció las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas.
La muerte de Tucker Genal abre un debate sobre la salud mental en el mundo digital y la presión que enfrentan los creadores de contenido.
Su partida deja un vacío en la comunidad de TikTok, pero también un legado de creatividad y unión familiar que seguirá inspirando a millones.