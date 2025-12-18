Famosos del cine que fallecieron en 2025

Diane Keaton (79) - Actriz por igual de comedias y dramas, nos dijo adiós tras más de 50 años de carrera. Keaton nos deleitó con papeles memorables y su fino humor. Saltó a la fama en los setenta con "El Padrino", y continuó su ascenso con Woody Allen, en cintas como "Annie Hall", un papel escrito especialmente para ella, que le valió el Oscar a la Mejor Actriz en 1978. Fue nominada al Oscar tres veces más por esa capacidad para dar vida a mujeres de verdad, a veces torpes, a veces introspectivas, pero siempre auténticas.