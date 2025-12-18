Famosos del cine que fallecieron en 2025

La lista de celebridades del mundo del celuloide que nos han dejado en este 2025 que ahora termina, comienza el 4 de enero, con la pérdida del reconocido actor mexicano Emilio Echevarría (80 años), popular por su papel protagonista en "Amores Perros", ópera prima de Alejandro González Inárritú, y que también trabajó en otros filmes como "El Álamo" o "Babel".
Gene Hackman (95) - Toda una leyenda de Hollywood por su versatilidad y talento, murió el 18 de febrero de una manera tan dura como triste. Hackman, que padecía graves problemas cardíacos y alzhéimer en estado avanzado, fue hallado muerto en su mansión de Santa Fe (Nuevo México) donde también yacía el cadáver de su esposa Arakawa, fallecida una semana antes que el actor, según revelaron las autopsias. Hackman destacó por interpretar desde policías duros en "The French Connection" (Oscar), a villanos en "Superman", o de sheriff en "Unforgiven" (Oscar).
Val Kilmer - Abril comenzó con la despedida al actor, conocido por títulos como "Batman", "Top Gun" y "Tombstone" donde destacó por su carisma, versatilidad e intensidad interpretativa, capaz de transformarse por completo en cada papel. Aunque recordado por su arrogante Iceman en "Top Gun", "Kilmer" brilló en papeles más complejos - "The Doors" (1991) o "Tombstone" (1993)-, donde combinó humor, tragedia y hasta bravuconería.
David Lynch (78 años) - El polifacético cineasta estadounidense, de un enfisema pulmonar. Lynch fue el director que revolucionó el cine con títulos como "Terciopelo azul", "El hombre elefante" o "Mulholland Drive", y la televisión con la inolvidable, y ya mítica "Twin Peaks", serie tan onírica como perturbadora, al más puro estilo Lynch, con el que mantuvo en vilo al público de medio mundo.
George Wendt (76) - Otro entrañable actor de telecomedia de los años ochenta-noventa, la inolvidable "Cheers", falleció el 20 de mayo. El actor murió de la manera más apacible posible: en su casa mientras dormía.
Lalo Schifrin (93) - El 17 de junio muere Lalo Schifrin, pianista y compositor argentino-estadounidense reconocido por su gran talento creativo, autor del tema principal de "Misión imposible".
Graham Greene (73) - Pionero de los intérpretes indígenas en Hollywood, recordado por su papel en Bailando con lobos, junto a Kevin Costner, que le valió una nominación al Oscar.
Terence Stamp (87) - Más allá de interpretar al villano en "Superman", será recordado por poseer una presencia y rostro inquietante; su trabajo durante los setenta con directores como Pasolini o Fellini, fueron las cumbres de su carrera. Y aunque los dos Superman le devolvieron notoriedad, nunca volvió a alcanzar la intensidad de los primeros años.
Robert Redford (89) - Fundador del Festival de Cine de Sundance y ganador de dos Oscars: uno por "Gente corriente" (1981) y otro honorífico en 2002. Redford dejó una carrera repleta de clásicos: títulos como "Butch Cassidy y el Sundance Kid", "Dos hombres y un destino" o "El golpe", tres de los 5 que rodó junto a Paul Newman -ambos sex-symbols del celuloide durante décadas- , además de otros títulos icónicos como "Tal como éramos" o "El gran Gatsby".
Diane Keaton (79) - Actriz por igual de comedias y dramas, nos dijo adiós tras más de 50 años de carrera. Keaton nos deleitó con papeles memorables y su fino humor. Saltó a la fama en los setenta con "El Padrino", y continuó su ascenso con Woody Allen, en cintas como "Annie Hall", un papel escrito especialmente para ella, que le valió el Oscar a la Mejor Actriz en 1978. Fue nominada al Oscar tres veces más por esa capacidad para dar vida a mujeres de verdad, a veces torpes, a veces introspectivas, pero siempre auténticas.
Pauline Collins (85) - Actriz británica de cine, televisión y teatro, ganadora del Bafta por su papel en 'Shirley Valentine', que interpretó también para el cine, logrando una candidatura al Oscar.
Rob Reiner (78) - El 14 de diciembre fueron encontrados los cadáveres del director y productor de cine, Rob Reiner (78), y el de su esposa, en su mansión de Los Ángeles, ambos apuñalados. Las investigaciones se centran en un hijo del matrimonio, quien ya está siendo juzgado.