¿Celos? Milagro Flores se molesta con Supremo por este motivo

La popular presentadora de televisión Milagro Flores reveló el motivo por el cual se molestó con el creador de contenido Supremo

La presentadora televisiva Milagro Flores ha dado una declaraciones que vuelven a encender las redes sociales, esta vez mediante un en vivo de TikTok.
En aparente tono sarcástico Flores se refirió a Supremo, de quien aseguró que él le dice que "tiene miedo a los aviones".

"Milly" expresó su descontento al revelar que Supremo sí acepta viajar cuando se trata de salidas con sus amigos, pero con ella no es igual.

"Pero no fuera irse a México; pero no fuera irse para Brasil con João; pero no fuera irse a El Salvador; pero no fuera irse a España porque sí se va", dijo Milagro.

Esto provocó una avalancha de comentarios de sus seguidores, algunos a favor y otros criticando lo dicho por la presentadora.

Y es que Flores lo expresó porque actualmente está en Colombia, país al que viajó para ser parte de los InstaFest 2025, donde está nominada para un premio internacional.

Los comentarios de los usuarios en la publicación de Milagro decían: "Para España se fue solito a conocer la novia", "Ay, no, qué migajera Milagro", "Solo se están conociendo, no puede exigir tanto", entre muchos más.
Milagro está nominada en la categoría "Mejor Influencer Latinoamericana", concursando contra otra decena de creadores de contenido de países latinoamericanos.

La creadora de contenido Jennifer Aplícano también es parte de los InstaFest 2025; ambas mujeres consideradas por la creatividad, el impacto positivo y la conexión con las audiencias.
