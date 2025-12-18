¿Quién fue la mujer que incomodó a Yeri Mua en el concierto de Bad Bunny?

La influencer y cantante Yeri Mua volvió a generar conversación en redes sociales tras denunciar que una mujer la incomodó y agredió durante el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México. El incidente ocurrió en “La Casita”, la zona VIP del espectáculo, a la que la creadora de contenido acudió como invitada especial.
De acuerdo con el testimonio que Yeri Mua compartió en sus plataformas digitales, la mujer que se encontraba a su lado la empujó en repetidas ocasiones, le atravesó el pie para intentar hacerla tropezar y mantuvo una actitud hostil durante gran parte del concierto. La influencer aseguró que la situación se volvió tan incómoda que terminó por arruinar su experiencia en el evento.
Horas después, usuarios en redes sociales identificaron a la mujer involucrada como la actriz mexicana Carolina Miranda, quien también se encontraba entre los invitados VIP del show. Posteriormente, Yeri Mua confirmó esa versión al compartir imágenes y comentarios en los que señalaba directamente a la intérprete.
Carolina Miranda, actriz mexicana, es reconocida por su trabajo en telenovelas y series de televisión. Entre sus proyectos más destacados se encuentran Señora Acero, ¿Quién mató a Sara? y La mujer del diablo, producciones que la han posicionado como una de las figuras jóvenes con mayor visibilidad en la industria del entretenimiento.
En el ámbito personal y profesional, Miranda mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su carrera, viajes y colaboraciones con marcas. Su popularidad digital la ha convertido en una invitada frecuente en eventos de alto perfil, como el concierto de Bad Bunny en el que se reportó el altercado.
Según el relato de Yeri Mua, el comportamiento de la actriz habría sido intencional desde el inicio del espectáculo. La influencer afirmó que, pese a intentar ignorar la situación, la actitud de Miranda se volvió cada vez más provocadora, lo que la llevó a exponer el incidente públicamente.
El conflicto generó reacciones divididas entre los seguidores de ambas figuras. Mientras algunos usuarios respaldaron la versión de Yeri Mua y condenaron la presunta agresión, otros cuestionaron la veracidad del relato y pidieron conocer la postura de la actriz.
Hasta el momento, Carolina Miranda no ha emitido una declaración pública sobre lo ocurrido. El episodio también reavivó el debate en redes sociales sobre el comportamiento en espacios VIP de eventos masivos, donde la convivencia entre celebridades, influencers e invitados especiales suele generar tensiones.
“La Casita”, el espacio exclusivo dentro del concierto de Bad Bunny, ya había sido escenario de otros momentos polémicos en presentaciones anteriores, lo que ha alimentado la percepción de que estos ambientes pueden volverse caóticos pese a su carácter selecto.
Carolina solamente se limitó a compartir videos en sus historias de Instagram de su presencia en el concierto de Bad Bunny, donde es evidente que es ella la que está al lado de Yeri Mua, como queriendo confirmar que ella es la actriz que según Yeri no la trató bien. Por ahora, el incidente continúa generando conversación en plataformas digitales, mientras seguidores de ambas esperan una postura oficial de la actriz que permita esclarecer lo ocurrido y cerrar uno de los episodios más comentados del concierto.