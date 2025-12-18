¿Quién fue la mujer que incomodó a Yeri Mua en el concierto de Bad Bunny?

Carolina solamente se limitó a compartir videos en sus historias de Instagram de su presencia en el concierto de Bad Bunny, donde es evidente que es ella la que está al lado de Yeri Mua, como queriendo confirmar que ella es la actriz que según Yeri no la trató bien. Por ahora, el incidente continúa generando conversación en plataformas digitales, mientras seguidores de ambas esperan una postura oficial de la actriz que permita esclarecer lo ocurrido y cerrar uno de los episodios más comentados del concierto.