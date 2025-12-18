Rafa Villeda se pronuncia sobre salida de Dereck Moncada y deja mensaje

Tegucigalpa, Honduras.

El mandamás del Olimpia fue contundente al decir que Moncada , anotador de uno de los goles del león, no debió salir del equipo tan joven y que necesitaba más minutos con el equipo de Espinel. "Es una decisión familiar y la vamos a respetar".

Asimismo, luego del triunfo 2-0 ante el Ciclón Azul, Villeda atendió a Diario LA PRENSA para hablar de varios temas importantes que rondan en el equipo, uno de ellos, la salida de Dereck Moncada al extranjero.

Rafael Villeda , presidente del Olimpia , reaccionó tras el triunfo de equipo ante Motagua en el Estadio Nacional y dio su opinión tras dejar ya sin opciones a su acérrimo rival. El mandatario fue claro y también mostró su descontento con el actual formato de la Liga Nacional.

Por otro lado, Rafael Villeda dio su opinión sobre el actual formato diciendo que el cuadro Albo no estaba de acuerdo con ello y que el mismo no es rentable. : "Si Olimpia no es campeón, el formato es bueno".

¿Qué le pareció el partido?

El equipo jugó bien, se tuvo varias oportunidades así como las que Motagua pegó en el poste, pero me siento contento. Los cambios que hizo el profe entraron bien y ahora el sábado buscaremos la final, una meta que tenemos en el club.

Se dejó afuera al máximo rival

La verdad que lo más importante era clasificar, era importante ganar hoy y siempre es bonito ganar un clásico, pero lo que queríamos era sumar en el grupo.

¿Hay presión tras quedar fuera de la Copa Centroamericana?

Todos los torneos que participamos hay que ganarlos, eso es lo que representa Olimpia y no hay duda que después de quedar fuera, tenemos que buscar la Liga Nacional. Es una obligación desde que se inició la temporada y creo que todos sabemos el deseo de la afición del Olimpia de llegar a la 40.

¿Qué representa que Dereck Moncada se vaya del equipo tan joven?

Él necesita todavía seguir jugando. En lo personal le caería muy bien un año más en Honduras porque el profesor Espinel le ha dado una oportunidad y creo que pasar a otro fútbol le tomará tiempo. Pero estas decisiones están fuera del alcance de uno porque son familiares y bueno. Lo importante para nosotros es que nos siga ayudando hasta el final del torneo para conseguir el título.

Usted se une al pensamiento de que Dereck Moncada debió esperar más para salir al extranjero

Sí, es muy conveniente de que siga jugando acá. Es lo mejor para poder agarrar más ritmo de juego, pero vuelvo a repetir son decisiones y las respetamos. En caso de que se retire ojalá lo haga siendo campeón. Su contrato se termina en diciembre y su abuelo ha dicho que lo primordial es que juegue afuera porque siente que está listo y lo respetamos.

¿Es para Europa?

Desconozco la verdad. Pero le deseamos lo mejor y que tenga éxito de la mejor manera posible y que también nos ayude en la Selección Nacional.

¿Qué le pareció el formato?

Si Olimpia no queda campeón dirán que es bueno porque una de las ideas para cambiar el formato era porque decían que Olimpia ganaba mucho. Me parece que es bueno intentar alguno cambios de vez en cuando y me preocuparía que ganamos el sábado y quedan dos partidos y eso perdería interés esos partidos, pero respetamos este cambio.

¿Es rentable alargar el torneo?

Nosotros lo vemos con el costo e incluso con la taquilla. Si esto hubiera sido un partido de semifinales, el estadio estaría lleno. Si lo vemos desde los ingresos, no han sido taquillas buenas y desde ese punto de vista hemos visto que no es exitoso. En lo personal no me parecía este formato y me gusta mucho más el formato de Costa Rica porque es más competitivo.

¿Cómo ve jugar el 24 y 25?

En lo personal, no es lo correcto aunque no nos toque jugar a nosotros.