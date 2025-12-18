  1. Inicio
"Era un hijo de Dios": Padre tras asesinato de su hijo en Tocoa

La víctima mortal es Selvin Maldonado, quien es recordado como un hombre cristiano, hogareño y de conducta intachable

Fotografía en vida de Selvin Maldonado.
Tocoa, Colón.

Un nuevo hecho violento sacudió la mañana de este día a la ciudad de Tocoa, Colón, tras el asesinato de Selvin Maldonado, un joven que fue atacado a balazos en el barrio El Estadio, generando consternación entre vecinos y familiares.

Según información preliminar, el joven fue herido durante un ataque armado cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas. Tras escuchar las detonaciones, familiares llegaron de inmediato al lugar y, en un intento desesperado por salvarle la vida, lo trasladaron en un vehículo particular hacia un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.

El crimen provocó escenas de profundo dolor en la zona. El padre de la víctima, visiblemente afectado, aseguró que su hijo no estaba vinculado a actividades ilícitas y lamentó su muerte entre lágrimas: "Él no andaba en nada, solo se congregaba en la iglesia, era un hijo de Dios", expresó a un medio de comunicación local.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre los responsables ni sobre el posible móvil del crimen. Equipos de investigación se desplazaron al sector para recabar evidencias que permitan esclarecer el hecho.

La noticia del asesinato se difundió rápidamente en Tocoa, donde ciudadanos manifestaron su indignación y preocupación ante un nuevo episodio de violencia que enluta a una familia y revive el temor por la inseguridad en la ciudad.

A través de redes sociales, personas cercanas a Selvin expresaron mensajes de solidaridad y pesar. "Selvin, un joven tan de su casa y de la Iglesia. Dios lo tenga en su gloria y dé mucha fuerza y resignación a su esposa", escribió una conocida del joven.

Otro amigo resaltó las cualidades personales de la víctima: "Los que conocimos a Selvin sabemos que era una persona humilde y temerosa de Dios, que no buscaba problemas con nadie".

