Hallan muertos a dos primos reportados como desaparecidos en Yoro

Sulaco, Yoro.

Dos primos que habían sido reportados como desaparecidos desde el martes 9 de diciembre fueron encontrados sin vida con múltiples impactos de bala, en San Antonio, Sulaco, Yoro. Las víctimas fueron identificadas como Jeferson Josué Díaz Suazo y Jeferson Yavey Amador Suazo, quienes salieron en horas de la tarde del 9 de diciembre desde San Luis, Comayagua, de donde eran originarios, con destino al municipio de Victoria, Yoro, y no volvieron a comunicarse con sus familiares.

El hallazgo ocurrió en un área de cultivo de la aldea San Antonio, en las cercanías del Instituto Sir Salvador Moncada, específicamente en el paso de una quebrada que conecta con la comunidad de La Libertad. De acuerdo con el informe preliminar, ambos cuerpos presentaban varios disparos, lo que apunta a un hecho violento ocurrido en ese sector. La Policía Nacional se desplazó hasta el lugar para acordonar la escena y realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las diligencias investigativas correspondientes. Las autoridades informaron que los jóvenes se movilizaban en una motocicleta color rojo, la cual no fue encontrada en el sitio, por lo que no se descarta que el crimen esté vinculado a un posible robo u otro móvil delictivo.