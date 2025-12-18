Matan a guardia de seguridad en su primer día de trabajo en La Ceiba

La Ceiba. Atlántida.

Un guardia de seguridad fue asesinado a disparos en las últimas horas en la colonia El Toronjal 2, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, cuando apenas cumplía su primer día de trabajo. La víctima fue identificada como Julián de Jesús García, de 37 años de edad, originario del municipio de Sonaguera, Colón, y residente en La Ceiba.

De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades policiales, el ataque ocurrió alrededor de la medianoche del miércoles, cuando individuos desconocidos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y le dispararon en reiteradas ocasiones. Según el testimonio de un compañero de labores, García había llegado horas antes para asumir su turno como guardia de seguridad, marcando su primer día de trabajo. El ataque fue directo y no se reportó ningún intercambio de palabras previo al hecho violento. Tras el crimen, los atacantes huyeron del sector sin dejar rastro. Hasta el momento se desconocen los posibles motivos del asesinato y no se reportan personas detenidas en relación con el caso.