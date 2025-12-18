  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a guardia de seguridad en su primer día de trabajo en La Ceiba

La víctima fue identificada como Julián de Jesús García, originario del municipio de Sonaguera, Colón, y residente en la ciudad de La Ceiba

Matan a guardia de seguridad en su primer día de trabajo en La Ceiba

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de La Ceiba.

 Foto: Cortesía
La Ceiba. Atlántida.

Un guardia de seguridad fue asesinado a disparos en las últimas horas en la colonia El Toronjal 2, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, cuando apenas cumplía su primer día de trabajo.

La víctima fue identificada como Julián de Jesús García, de 37 años de edad, originario del municipio de Sonaguera, Colón, y residente en La Ceiba.

Dos militares heridos en nueva jornada de tensión postelectoral en Honduras

De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades policiales, el ataque ocurrió alrededor de la medianoche del miércoles, cuando individuos desconocidos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Según el testimonio de un compañero de labores, García había llegado horas antes para asumir su turno como guardia de seguridad, marcando su primer día de trabajo.

El ataque fue directo y no se reportó ningún intercambio de palabras previo al hecho violento.

Tras el crimen, los atacantes huyeron del sector sin dejar rastro. Hasta el momento se desconocen los posibles motivos del asesinato y no se reportan personas detenidas en relación con el caso.

Militar resulta herido tras explosión de mortero en protesta de Libre

Agentes de la Policía Nacional se presentaron en la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer el hecho y dar con los responsables.

El cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de La Ceiba, donde permanece a la espera de que sus familiares realicen el reconocimiento y posterior reclamo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias