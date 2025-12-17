Militar resulta herido tras explosión de mortero en protesta de Libre

TEGUCIGALPA

Un soldado de Infantería resultó herido la noche de este miércoles luego de que manifestantes lanzaran una bomba tipo mortero artesanal durante una protesta en apoyo al alcalde Aldana, según informó la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió a las 8:45 de la noche, cuando por segunda ocasión los manifestantes lanzaron el artefacto explosivo por encima del techo de las instalaciones custodiadas por efectivos militares.

La bomba artesanal cayó cerca del rostro del soldado de Infantería Ávila Salgado, explotando a corta distancia y provocándole lesiones en el ojo derecho, detalló la PMOP en su informe preliminar.

Tras el hecho, se realizó una evaluación inmediata del militar herido, confirmando la afectación ocular producto de la explosión.

Posteriormente, el soldado fue trasladado en una ambulancia de reacción al Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.

Las autoridades informaron que, como medida de seguridad, el portón del recinto se mantiene cerrado, sin observación hacia el interior ni el exterior del lugar.

La Policía Militar reiteró su llamado a mantener el orden y evitar actos violentos que pongan en riesgo la integridad de las personas durante manifestaciones públicas.