En su agonía, Karla protegió a su bebé y logró salvarla

En un acto de instinto y valentía materna, la chef Karla Daniela Rubio Martínez protegió con su propio cuerpo a su bebé hasta los últimos momentos de su vida, tras el accidente del bus en el que se transportaba junto a su familia. Karla Daniela, de 35 años, perdió la vida el martes 16 de diciembre luego de que el rapidito en el que viajaba volcara en el barrio Guamilito, en San Pedro Sula. En el percance también resultaron heridos su bebé, su hija de 15 años y su esposo.

El accidente, que además dejó al menos 15 personas lesionadas, ocurrió cuando el bus que cubre la ruta San Pedro Sula–Choloma impactó contra un camión en la intersección de la 7 calle y la 6 avenida del referido barrio. Autoridades policiales informaron que el conductor de la unidad de transporte fue detenido y será puesto a la orden del Ministerio Público por el delito de homicidio imprudente. De acuerdo con la Policía, testimonios recabados y el análisis técnico realizado por la Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT), de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, establecen que el conductor circulaba a exceso de velocidad. Indicaron que la sexta avenida del barrio Guamilito es una vía en la que el límite permitido es de 40 kilómetros por hora; sin embargo, los investigadores determinaron que el autobús se desplazaba a más de 60 kilómetros por hora.

Se le imputará el delito de homicidio imprudente

Asimismo, el informe señala que el semáforo ubicado en la intersección de la 6 avenida y la 7 calle noroeste ya no se encontraba en verde para los vehículos que circulaban por la avenida al momento del impacto. “Tenemos declaraciones de testigos que se encontraban en la zona y que coinciden en que la unidad de transporte iba a exceso de velocidad cuando colisionó con el camión, que se desplazaba de este a oeste por la 7 calle”, informaron las autoridades. La Policía aclaró que al conductor únicamente se le imputará el delito de homicidio imprudente, ya que las personas heridas no interpusieron denuncias ni rindieron declaración hasta el cierre de este informe. Mientras aguardaban la entrega del cuerpo en la morgue forense, familiares de Karla Daniela relataron que ella laboraba como chef en un restaurante de San Pedro Sula y que el día del accidente se encontraba en su día libre.

Indicaron que regresaba de comprar los estrenos navideños de sus hijos y que viajaba alegre junto a su esposo y sus hijas, una bebé de siete meses y una adolescente de 15 años. Según el testimonio de sus familiares, tras el impacto Karla Daniela abrazó con fuerza a su bebé y la mantuvo aferrada a su cuerpo hasta el final, logrando salvarle la vida. Sus seres queridos la describieron como una mujer alegre y dedicada, cuyo mayor anhelo era apoyar a sus hijos y brindarles una formación que les permitiera salir adelante.