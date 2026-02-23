Alcalde de Concepción del Sur tiene cargo en Educación con goce de sueldo

Tegucigalpa, Honduras

El alcalde de Concepción del Sur, Santa Bárbara, Nelson Castellanos, mantiene un cargo en la Secretaría de Educación con licencia con goce de sueldo, mientras ejerce sus funciones al frente de la municipalidad.

Castellanos, quien gobierna el municipio desde 2022 y fue reelecto para el período 2026-2030, recibió el nombramiento como jefe de sección en la Dirección Departamental de Educación de Santa Bárbara el 10 de octubre de 2024, mediante transferencia permanente interdepartamental, según el acuerdo 2777-SE-2024.

El jefe edilicio devenga un salario mensual de 49,135.92 lempiras, correspondiente a una estructura de 54 horas clase. Él también funge como presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).

Para desempeñar su cargo municipal, solicitó una licencia con goce de sueldo, aprobada el 16 de enero, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.