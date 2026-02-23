Alcalde de Concepción del Sur tiene cargo en Educación con goce de sueldo

El alcalde de Concepción del Sur, Santa Bárbara, Nelson Castellanos, mantiene un cargo en la Secretaría de Educación con licencia con goce de sueldo, mientras ejerce sus funciones al frente de la municipalidad.
Castellanos, quien gobierna el municipio desde 2022 y fue reelecto para el período 2026-2030, recibió el nombramiento como jefe de sección en la Dirección Departamental de Educación de Santa Bárbara el 10 de octubre de 2024, mediante transferencia permanente interdepartamental, según el acuerdo 2777-SE-2024.
El jefe edilicio devenga un salario mensual de 49,135.92 lempiras, correspondiente a una estructura de 54 horas clase. Él también funge como presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).
Para desempeñar su cargo municipal, solicitó una licencia con goce de sueldo, aprobada el 16 de enero, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
El puesto asignado a Castellanos forma parte de más de 160 asistencias técnicas otorgadas por Daniel Esponda, entonces ministro de Educación, a personas vinculadas con la dirigencia magisterial y el Partido Libertad y Refundación (Libre).
De acuerdo con registros oficiales a los que tuvo acceso este medio, entre 2023 y 2025 la Secretaría de Educación concedió nombramientos como asistentes técnicos y licencias con goce de sueldo a exfuncionarios, dirigentes magisteriales y actuales diputados.
Entre los beneficiados figuran el propio exministro de Educación y su hermano, presidentes de colegios magisteriales, exfuncionarios de la Secretaría de Educación y diputados electos por el Partido Libre.
Onan Cálix, representante de las bases del sector magisterial, indicó que las asistencias técnicas se crearon utilizando estructuras presupuestarias correspondientes a maestros jubilados.
Cálix manifestó que, para crear una asistencia técnica, se emplearon hasta cuatro plazas de docentes jubilados.
Asimismo, aseguró que el pago de estas asistencias técnicas requiere al menos 200 millones de lempiras, recursos que —según señaló— podrían destinarse a programas para fortalecer la educación de los alumnos.
Las autoridades de la Secretaría de Educación informaron que investigan los nombramientos realizados durante la administración anterior, a fin de verificar si se otorgaron cumpliendo los requisitos de selección.