Gigante europeo quiso sacar a Lamine Yamal del Barcelona: los millones que le ofrecieron

Joan Laporta sorprendió al revelar que rechazó una oferta millonaria por Lamine Yamal, una propuesta que pudo haber cambiado la historia reciente del FC Barcelona.
Cuando se habla de fichajes, el FC Barcelona siempre aparece en el radar como uno de los clubes más protagonistas del mercado europeo. Año tras año, la entidad azulgrana genera titulares por sus movimientos y posibles incorporaciones.
En esta ocasión, el expresidente Joan Laporta, quien busca regresar al cargo, reveló un secreto que hasta ahora se había mantenido bajo absoluta discreción.
Lamine Yamal se ha consolidado en los últimos años como una de las grandes joyas del fútbol mundial. Su talento precoz y madurez dentro del campo lo han convertido en una pieza codiciada.
El valor de mercado de la perla azulgrana ha crecido de manera exponencial. Sin embargo, hubo un club dispuesto a romper el mercado para llevárselo, según confesó Laporta.
Durante la presentación de su libro Así hemos salvado al Barcelona, el exmandatario aseguró que el Paris Saint-Germain ofreció hace dos años la impresionante suma de 250 millones de euros por el joven talento español.
La entidad parisina estaba dispuesta a abrir la chequera sin titubeos con tal de incorporar al futbolista a sus filas.
Dicha cifra resulta impactante para cualquier operación. No obstante, no sorprende si se toma en cuenta el poder económico del PSG, uno de los clubes con mayor músculo financiero en Europa.
A lo largo de los años, el conjunto francés se ha caracterizado por realizar inversiones millonarias en la conformación de sus plantillas.
Cabe recordar que el PSG pagó 222 millones de euros por Neymar, arrebatándolo precisamente al Barcelona en lo que fue un traspaso récord en su momento.
De haberse concretado la venta de Yamal, la operación habría superado incluso aquella histórica cifra, convirtiéndose probablemente en el fichaje más caro de todos los tiempos.
Sin embargo, Laporta dejó claro que decidió rechazar la propuesta porque considera al atacante una pieza esencial dentro del proyecto deportivo del club.
Aunque una venta de tal magnitud habría aliviado considerablemente la situación económica de la institución catalana, la directiva optó por proteger y apostar por su joven estrella.
Actualmente, con apenas 18 años, Yamal ya es un futbolista determinante en el esquema azulgrana y una referencia para la afición culé.
En su corta pero brillante trayectoria, el joven extremo ya presume títulos de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España con el Barcelona, consolidándose como el presente y futuro de la institución.