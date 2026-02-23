Simeone se irá del Atlético y firmaría con campeón de Champions: "Tiene acuerdo"

Bombazo en España. Revelan que Diego 'El Cholo' Simeone tendría un acuerdo con otro gigante de Europa y dejaría al Atlético de Madrid para la próxima temporada.
Este lunes, salieron a la luz detalles de que 'El Cholo' dejaría el cuadro colchonero tras muchos años en la institución española.
Y estalló la bomba en España: se daría la salida de Diego Simeone para firmar contrato con otro gigante de Europa para la próxima temporada: esto informan.
La continuidad de Diego Simeone al frente del Atlético de Madrid atraviesa un momento de incertidumbre inesperado. Aunque su contrato con el club rojiblanco se extiende hasta 2027, en las últimas horas surgieron versiones que sacudieron el fútbol europeo y abrieron la puerta a un posible cambio de rumbo.
El Chiringuito detalló este lunes que el entrenador argentino habría firmado un preacuerdo con el Inter de Milán para asumir como director técnico a partir de la próxima temporada.
La noticia generó un fuerte impacto tanto en España como en Italia, donde el nombre de Simeone siempre despierta atención.
El medio antes mencionado aseguró que el vínculo entre Simeone y el club nerazzurro ya estaría sellado a través de “un precontrato, un acuerdo, con Inter de Milán para la próxima temporada”.
La reciente llegada de Mateu Alemany como nuevo director deportivo marca el inicio de una nueva estructura deportiva, sumado a eso, la venta del club al fondo de inversión estadounidense Apollo.
El equipo rojiblanco mantiene altas expectativas. Incluso, Diego Simeone ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de cerrar la temporada con al menos un título.
La gran oportunidad aparece en la Copa del Rey. El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad al imponerse por 4 a 0 al Barcelona en el partido de ida de las semifinales, resultado que lo deja en una posición inmejorable para alcanzar la final del certamen.
El conjunto madrileño podría enfrentarse al Athletic Club o a la Real Sociedad, que disputan la otra llave. El horizonte de un título cobra especial relevancia ante la posibilidad de que sea el último trofeo de Simeone como entrenador del Atlético.
Desde El Chiringuito desvelan el sentimiento del técnico: “A Simeone le gustaría despedirse del equipo con algún título”.
El interés del Inter surge tras la partida de Simone Inzaghi, quien asumió como entrenador del Al-Hilal en Arabia Saudita. La salida del técnico italiano dejó vacante un puesto estratégico en uno de los gigantes del fútbol europeo.
Tras la marcha de Inzaghi, el club lombardo quedó bajo la conducción de Cristian Chivu, quien llegó procedente del Parma y contaba con experiencia previa en las divisiones juveniles del Inter de Milán.
Cabe mencionar que el Inter de Milán lidera actualmente la Serie A con 64 puntos, sacando una ventaja de diez unidades sobre el AC Milan, su principal perseguidor.
Además, el conjunto italiano busca avanzar a los octavos de final de la UEFA Champions League, aunque deberá revertir la serie ante el Bodø/Glimt, que lo derrotó 3 a 1 en el encuentro de ida disputado en Noruega.
Simeone defendió la camiseta del Inter en 1996-1997 y ahí disputó 85 partidos, marcó 14 goles y aportó 15 asistencias.
“No estoy seguro porque no depende de mí, pero en el camino de entrenador que tendré, sí que me imagino una época dentro del Inter..", dijo en 2025.
De concretarse la llegada, Diego Simeone llegaría al tres veces campeón de la Champions League y actual subcampeón.