Omar García recibió un atentado de El Mencho; cinco años después le dio de baja al capo

La historia reciente de la seguridad en México está marcada por una paradoja: Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en junio de 2020, es ahora el funcionario que encabezó la operación que culminó con la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cinco años y medio después.
En el atentado ocurrido el 26 de junio de 2020, Omar García Harfuch recibió directamente tres impactos de bala y diversas heridas por esquirlas, el resumen del atentado no es tan sorprendente si no se ven las fotos de cómo terminó el carro del funcionario.
Su camioneta blindada (Nivel 5 Plus) recibió entre 400 y 414 impactos de bala de armas de alto poder, incluyendo fusiles Barrett .50.
Los atacantes emplearon un arsenal que incluía granadas de fragmentación, un lanzagranadas y más de 30 armas largas.
En su momento, Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana, señaló públicamente que el ataque había sido ordenado por Nemesio Oseguera Cervantes.
La investigación derivó en múltiples detenciones y en el señalamiento de presuntos responsables vinculados al grupo criminal.
Cinco años y medio después, ya como secretario de Seguridad federal, García Harfuch encabezó —de acuerdo con reportes oficiales— el operativo que derivó en la muerte de “El Mencho” este 22 de febrero de 2026, en Tapalpa, Jalisco. La operación fue coordinada por fuerzas federales en conjunto con dependencias de seguridad e inteligencia.
La paradoja radica en que quien fue blanco directo de uno de los atentados más mediáticos atribuidos al CJNG terminó al frente de la estrategia que desarticuló a su principal dirigente.
Para analistas en seguridad, el episodio simboliza tanto la persistencia de la confrontación entre el Estado y los grupos criminales como el carácter personal que, en ocasiones, adquiere la lucha contra el narcotráfico en México.
La trayectoria de Omar García ha estado estrechamente vinculada al combate al crimen organizado. Hijo de Javier García Paniagua, exdirector de la extinta Dirección Federal de Seguridad, y nieto de Marcelino García Barragán, exsecretario de la Defensa Nacional, Omar García Harfuch ha construido su carrera en áreas de inteligencia y seguridad pública.