Omar García recibió un atentado de El Mencho; cinco años después le dio de baja al capo

La historia reciente de la seguridad en México está marcada por una paradoja: Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en junio de 2020, es ahora el funcionario que encabezó la operación que culminó con la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cinco años y medio después.