Así fue como El Mencho se convirtió en el líder del CJNG y el narco más temido del mundo

La muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, marcó el fin de uno de los criminales más buscados de México, pero también puso bajo la lupa su historia dentro del narcotráfico. Con su caída, resurge la pregunta de cómo logró convertirse en el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El operativo que terminó con su vida se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco. Aparte de El Mencho también murieron seis presuntos integrantes del grupo criminal, mientras que varios militares resultaron heridos durante el enfrentamiento.
De acuerdo con los reportes oficiales, las fuerzas de seguridad fueron atacadas y repelieron la agresión. Cuatro supuestos miembros del CJNG fallecieron en el lugar, y otros tres, gravemente heridos, murieron cuando eran trasladados vía aérea a la Ciudad de México.
En cuanto al poderío de El Mencho, este no surgió de la noche a la mañana, sino que fue acumulado a lo largo de los años. Sus primeros pasos dentro del mundo criminal se remontan a su integración en el Cártel del Milenio, organización que operaba bajo el mando de Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona.
Tras la captura de El Maradona en 2003, el panorama cambió para sus aliados. Fue entonces cuando El Mencho se trasladó hacia Jalisco, territorio que más tarde se convertiría en el bastión de su imperio criminal.
En esa etapa, El Mencho comenzó a realizar alianzas y a fortalecer estructuras mediante el uso sistemático de la violencia. Su capacidad para reorganizar fuerzas y sumar lealtades fue clave para escalar posiciones.
Posteriormente se integró a Los Mata Zetas, un brazo armado surgido para confrontar a Los Zetas. Es este grupo el que más tarde se consolidaría como el CJNG.
En 2020 llegó un punto de quiebre para Los Mata Zetas, tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel. quien dejó un vacío de poder que El Mencho no dejó pasar.
Aprovechando la fragmentación de otros grupos, fue así como se consolidó el CJNG con mando vertical y disciplina interna, lo que le permitió tomar el control de rutas estratégicas.
Bajo su liderazgo, el CJNG expandió sus operaciones más allá de México. La organización logró presencia en Estados Unidos y extendió sus tentáculos hacia Europa, Asia y diversos países de América Latina, convirtiéndose en el narcotraficante más temido del mundo.
La violencia fue una de sus principales cartas de presentación. Ataques directos contra fuerzas de seguridad y demostraciones públicas de poder se convirtieron en parte de su sello operativo.
Así, durante más de una década, El Mencho pasó de ser un operador regional a encabezar una de las organizaciones criminales más influyentes y peligrosas del continente, hasta que un operativo en Jalisco puso fin a su historia.