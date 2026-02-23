  1. Inicio
Legionario hondureño sorprende al casarse con hermosa modelo en una romántica boda

El futbolista hondureño sorprendió a sus seguidores al contraer matrimonio con una reconocida modelo en una ceremonia que destacó por su elegancia y romanticismo.

El futbolista hondureño Julián Martínez ha generado sorpresa en las últimas horas tras contraer matrimonio con una hermosa modelo, en una ceremonia que tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores.
El joven zaguero, actualmente militante del Alverca FC, fue visto recientemente en territorio hondureño, lo que despertó curiosidad entre los aficionados y medios deportivos. Su regreso al país no pasó desapercibido, ya que pocos conocían los motivos de su visita.
Sin embargo, la razón era significativa: Martínez volvió a Honduras para dar uno de los pasos más trascendentales de su vida, al unir su vida en matrimonio con la reconocida modelo, en una celebración íntima que ha acaparado la atención pública.
Su visita generó especulación, ya que había tenido pocos minutos tras recuperarse de una lesión a mitad de temporada.
Con el paso de los días se confirmó que el motivo de su viaje era contraer matrimonio con su pareja, Darlyn Banegas.
La boda se realizó en Honduras y reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja.
Martínez y Darlyn compartieron en redes sociales un emotivo video con los momentos más destacados de la ceremonia.
Sin duda, este enlace representa un paso importante en la vida del joven legionario hondureño.
El defensor contó con el permiso de la directiva de Alverca para viajar y celebrar junto a su familia.
Julián se mostró alegre al unir su vida con su linda novia, ahora esposa.
La boda fue realizada en un bonito lugar de Tegucigalpa, Honduras.
En la ceremonia estuvieron presentes Junior Lacayo y Edwin Sola, además de otros amigos futbolistas cercanos a Julián.
Su ahora esposa, Darlyn Banegas, es una modelo hondureña que mantiene un perfil discreto en redes sociales.
En sus cuentas personales se identifica como fiel seguidora del Club Olimpia Deportivo, exequipo de su esposo.
Darlyn es amante de los viajes y las salidas.
Actualmente, la pareja reside en Alverca do Ribatejo, Portugal, donde el futbolista desarrolla su carrera profesional.
En redes sociales, Banegas acumula más de 2,600 seguidores y suele compartir momentos personales junto a Martínez.
