Técnico renuncia a Selección de Concacaf antes del Mundial; revelan fuerte razón

Faltan pocos meses para el Mundial 2026 y las selecciones están afinando detalles para la máxima competencia. Sin embargo, una de ellas sorprendió al confirmar la renuncia de su técnico tras lograr una histórica clasificación.
Se trata de una selección de Concacaf, que firmó un hito al avanzar a la Copa del Mundo como el país más pequeño en hacerlo.
Y es que el técnico nacional de Curazao, el neerlandés Dick Advocaat, presentó su renuncia con efecto inmediato y no estará en el banquillo del combinado caribeño durante el Mundial 2026, tras tomar una decisión marcada por motivos estrictamente familiares.
La salida del experimentado entrenador se debe a los problemas de salud que enfrenta su hija, situación que llevó al estratega de 78 años a priorizar su entorno personal por encima de cualquier compromiso deportivo.
Advocaat declaró en el comunicado de su dimisión que "la familia está por encima del fútbol" y que se trata de "una decisión natural" además de subrayar lo mucho que extrañará el combinado caribeño.
Pese a su salida, el técnico neerlandés expresó un profundo agradecimiento hacia Curazao, destacando el cariño recibido, el trabajo compartido con sus colegas y el orgullo de haber representado a una nación que marcó su carrera.
Advocaat subrayó que clasificar a Curazao a una Copa del Mundo, siendo el país más pequeño en lograrlo, representa uno de los mayores hitos de su trayectoria profesional como entrenador.
El seleccionador también dedicó palabras de reconocimiento a sus jugadores, al cuerpo técnico y a los directivos que confiaron en el proyecto, resaltando la unión y el compromiso que permitieron alcanzar un logro histórico.
Además, el asistente del seleccionador nacional, Cor Pot, y el médico del equipo, Casper van Eyck, también dejarán sus puestos para poder apoyar a Advocaat mientras que el jefe de prensa, Kees Jansma, el entrenador de porteros, Raymond Mulder, y el director técnico, Wouter Jansen, permanecerán.
Dick Advocaat fue seleccionador de los Países Bajos durante la Eurocopa de 2004 y pudo llevar al país neerlandés a las semifinales de dicho torneo donde cayó ante Portugal por 2-1 además de haber llegado a los cuartos de final de un Mundial, en Estados Unidos 1994.
El relevo en el banquillo del país isleño lo tomará el neerlandés Fred Rutten que cuenta con una extensa carrera como director técnico después de haber dirigido equipos como el PSV, Feyenoord o el Schalke 04.
El nuevo seleccionador expresó su solidaridad con Advocaat y su familia: “Son momentos complicados para Dick y le deseo mucha fuerza tanto a él como a su familia. Dick es un icono en el fútbol mundial y es un honor poder continuar con su trabajo, he hablado con él y su cuerpo técnico para poder seguir el mismo camino, Curaçao puede esperar la misma dedicación por mi parte" señaló Rutten.
Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Curazao, Gilbert Martina, puso de relieve el respeto que le tiene al técnico neerlandés tras hacer historia con la selección después de clasificarla por primera vez en su historia a un Mundial.
Curazao logró el hito de ser el país más pequeño en clasificarse para un Mundial y ha quedado encuadrada en el Grupo E donde se enfrentará a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil en junio de 2026.
Advocaat no estará presente en el banquillo de seleccionador durante el Mundial 2026 y su lugar lo tomará Fred Rutten. La Copa arranca en junio de este año.