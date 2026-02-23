Técnico renuncia a Selección de Concacaf antes del Mundial; revelan fuerte razón

El nuevo seleccionador expresó su solidaridad con Advocaat y su familia: “Son momentos complicados para Dick y le deseo mucha fuerza tanto a él como a su familia. Dick es un icono en el fútbol mundial y es un honor poder continuar con su trabajo, he hablado con él y su cuerpo técnico para poder seguir el mismo camino, Curaçao puede esperar la misma dedicación por mi parte" señaló Rutten.