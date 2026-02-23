MLS toma tajante decisión con Messi: lo que pasó tras enojo contra los árbitros

El Inter Miami de Messi fue goleado en su debut en la MLS ante el LAFC (3-0) y el argentino salió molesto contra los árbitros luego de la dura caída. ¿Habrá castigo en la MLS?
Los Ángeles comandados por Heung-min Son comenzaron a lo grande la temporada. Luego de la paliza 1-6 al Real España en la Copa de Campeones de la Concacaf, pasaron la prueba en el campeonato local con una nueva goleada.
Su víctima de turno fue el Inter Miami de Lionel Messi, al cual golearon por 3-0 en su estreno en la MLS. Pero más allá del abultado resultado, al final del partido se desató la polémica.
Y es que el astro argentino se vio envuelto en un escándalo luego de que se viralizaron imágenes en donde se le mostraba muy molesto y donde Luis Suárez también lo fue a retener.
La MLS despejó cualquier controversia en torno a Lionel Messi luego del video que comenzó a circular en redes sociales tras la derrota 3-0 del Inter Miami frente a LAFC.
Las imágenes mostraban al campeón del mundo dirigiéndose hacia la zona donde se encontraban los árbitros al finalizar el encuentro, lo que generó especulaciones inmediatas entre aficionados y analistas.
El partido se disputó en el Memorial Coliseum y dejó un ambiente tenso para el conjunto de Florida, que cayó con claridad ante el equipo angelino.
Fue en ese contexto cuando se observó a Messi caminando hacia un sector cercano al área arbitral, una escena que rápidamente se viralizó en plataformas digitales. En el video también aparece su compañero Luis Suárez, quien aparentemente intenta disuadirlo de avanzar hacia esa zona, según se aprecia en el video viral.
A partir de esas imágenes surgieron dudas sobre si el capitán del Inter Miami había ingresado al vestuario arbitral para reclamar decisiones tomadas durante el compromiso.
Las especulaciones crecieron con el paso de las horas y algunos usuarios en redes sociales aseguraban que el argentino podría haber incurrido en una infracción disciplinaria.
Sin embargo, la MLS revisó lo sucedido y decidió pronunciarse para aclarar la situación y acabar con las especulaciones sobre un posible castigo al astro argentino.
Luego de consultar con los oficiales del partido, la liga estadounidense determinó que Messi no violó ninguna norma establecida en el reglamento.
Según la investigación, la puerta por la que transitó el jugador del Inter Miami no conducía al vestidor de los árbitros ni a una zona restringida del estadio.
Según los reportes, se trataba de un acceso distinto dentro del recinto, por lo que no existió ingreso indebido ni confrontación directa con los jueces del partido ante LAFC.
Sin embargo, de haberse confirmado una conducta inapropiada por parte de Lionel Messi, el escenario habría sido distinto para el astro argentino.
El reglamento de la MLS contempla sanciones de hasta tres partidos de suspensión en casos de confrontaciones intimidatorias o agresiones verbales hacia árbitros.
Un antecedente reciente es el del defensor Matt Miazga, de FC Cincinnati, quien recibió tres encuentros de castigo y una multa tras ingresar al vestuario arbitral en un duelo ante New York Red Bulls.
Finalmente, la investigación concluyó sin sanciones para Messi, quien quedó habilitado para disputar el próximo compromiso del Inter Miami, incluido el esperado “Clásico del Sol” frente a Orlando City, un duelo que cobra mayor relevancia tras la dura caída ante LAFC.