Nuevo escándalo en el Real Madrid: Acusan a una de sus estrellas de racismo

El defensor del Real Madrid, Dean Huijsen, está siendo acusado de racismo tras la difusión de un video en redes sociales que ha generado fuerte polémica en China.
En la última semana, el Real Madrid ha acaparado las portadas de la prensa deportiva debido a la polémica por un presunto caso de racismo entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni.
El cruce entre ambos futbolistas, ocurrido durante el partido de ida del play-off de la UEFA Champions League, ha escalado hasta convertirse en objeto de investigación.
De acuerdo con el delantero brasileño, el atacante argentino le habría dicho “mono”, comentario que desató la molestia de Vinícius y encendió las alarmas por un posible acto discriminatorio.
El incidente generó un fuerte debate en redes sociales y en los medios internacionales, mientras las autoridades correspondientes analizan lo sucedido para esclarecer los hechos.
Sin embargo, cuando aún no se apaga esa controversia, un nuevo episodio relacionado con racismo vuelve a golpear la imagen del Real Madrid.
En esta ocasión, la acusación recae sobre el defensor central Dean Huijsen, quien ha sido señalado por un supuesto comportamiento racista en China.
El zaguero se vio envuelto en la polémica tras publicar en Instagram una captura que incluía comentarios considerados ofensivos en el país asiático.
La controversia tomó fuerza luego de que el jugador compartiera un video en el que aparecía una persona de origen asiático acompañado de dos frases: “Incluso los chinos le llaman chino” y “Le puedes vendar los ojos con hilo dental”.
Estas expresiones fueron interpretadas como racistas, lo que provocó una ola de críticas hacia el futbolista del Real Madrid en sus redes sociales y reavivó el debate sobre la responsabilidad de los jugadores en el uso de sus plataformas digitales.
El Real Madrid publicó en la red social china Weibo un mensaje en el que recoge disculpas atribuidas a su defensa Dean Huijsen tras la polémica generada por la republicación en la cuenta en Instagram del jugador de un contenido que incluía comentarios considerados ofensivos hacia ciudadanos asiáticos.
"Me disculpo sinceramente con mis amigos chinos. Anteriormente reenvié sin intención un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue totalmente involuntario y lamento el malestar causado", señala el texto difundido en chino en las últimas horas por el club blanco en la citada plataforma.
La controversia se originó este fin de semana, cuando Huijsen, jugador neerlandés-español de 20 años, republicó una imagen que usuarios chinos han calificado de racista por aludir a la forma de los ojos de personas asiáticas.
La captura, ya borrada de la cuenta del defensa, muestra una persona de origen asiático y dos comentarios de internautas que rezaban "hasta los chinos lo llaman chino" y "le puedes vendar los ojos con hilo dental".
La nota del Real Madrid fue publicada en su cuenta oficial en Weibo, red utilizada mayoritariamente en China, algo que ha provocado reacciones críticas entre aficionados chinos, que cuestionan el alcance de la disculpa y reclaman una declaración pública en las plataformas internacionales o un vídeo, en lugar de un comunicado escrito.
En 2024, el club blanco se vio envuelto en una polémica similar por un vídeo en el que un aficionado madridista entonaba una canción considerada vulgar antes de la final de la Champions League entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid que fue descrita como "insultante hacia China, vulgar y de mala naturaleza" por la Embajada de China en España.
En aquella ocasión, según un comunicado de la legación diplomática, el club manifestó su rechazo a la "conducta inapropiada" del aficionado, condenó "cualquier forma de racismo y xenofobia" y calificó el hecho de "incidente aislado de un hincha individual" que no representaba los valores de la entidad, al tiempo que reiteró su "aprecio y respeto" hacia los aficionados chinos. EFE