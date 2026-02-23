Nuevo escándalo en el Real Madrid: Acusan a una de sus estrellas de racismo

En 2024, el club blanco se vio envuelto en una polémica similar por un vídeo en el que un aficionado madridista entonaba una canción considerada vulgar antes de la final de la Champions League entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid que fue descrita como "insultante hacia China, vulgar y de mala naturaleza" por la Embajada de China en España.