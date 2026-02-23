  1. Inicio
Famosos con síndrome de Tourette y su legado público

Artistas y figuras públicas que han hablado sobre el síndrome de Tourette y han contribuido a su visibilización y desestigmatización.

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 10:33 -
  • Redacción web
Diversas figuras públicas han hablado abiertamente sobre su experiencia con el síndrome de Tourette, contribuyendo a la visibilización de la condición y a la reducción del estigma. A continuación, algunos casos en el ámbito artístico, educativo y cultural.

Billie Eilish, cantante y compositora: Ganadora de múltiples premios Grammy, así como de un Óscar y un Globo de Oro. Ha marcado récords de ventas y reproducciones en plataformas digitales con un estilo distintivo.

Legado: Ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de Tourette, lo que ha contribuido a desestigmatizar la condición y a visibilizarla entre audiencias jóvenes.

Lewis Capaldi, cantautor escocés: Alcanzó reconocimiento internacional con el tema “Someone You Loved” y ha sido nominado a premios Brit y Grammy. Es uno de los invitados especiales en el video Opalite de Taylor Swift.

Legado: Ha compartido sus experiencias con el síndrome de Tourette y ha abordado el impacto de los tics en su carrera, promoviendo un mensaje de resiliencia y apertura.

Robbie Williams, cantante británico: Exintegrante del grupo Take That y solista con más de 75 millones de discos vendidos en el mundo. Entre sus éxitos musicales figural Angels y Rock DJ.

Legado: Al referirse a sus dificultades relacionadas con la salud, ha contribuido a ampliar la conversación sobre trastornos neurológicos y bienestar mental en la industria musical.

Educación, ciencia y activismo: Aunque es menos frecuente encontrar figuras científicas de alto perfil que hayan confirmado públicamente este diagnóstico, existen referentes históricos y contemporáneos vinculados a la divulgación y el activismo.

Uno de ellos es Samuel Johnson, escritor y lexicógrafo del siglo XVIII. Autor del influyente Dictionary of the English Language, obra clave en la historia de la lengua inglesa.

Legado: Diversos historiadores han sugerido que pudo haber presentado síntomas compatibles con el síndrome de Tourette. Su trayectoria suele citarse como ejemplo de cómo una persona con posibles tics pudo realizar aportes intelectuales duraderos.

Brad Cohen, educador y autor. Maestro reconocido en Estados Unidos y autor del libro Front of the Class, que inspiró una adaptación cinematográfica.

Legado: Ha impulsado campañas educativas sobre el síndrome de Tourette y la inclusión escolar, además de ofrecer conferencias para combatir la discriminación.

Estas figuras han contribuido a que el síndrome de Tourette sea comprendido más allá de estereotipos asociados exclusivamente a la coprolalia. Sus testimonios han abierto espacios de diálogo sobre neurodiversidad, inclusión y empatía en distintos ámbitos.

