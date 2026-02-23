¿Quién es Rosalinda González Valencia, La Jefa, viuda de El Mencho?

Fotos recientes de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, narco abatido por el ejército mexicano el domingo 22 de febrero.
Tras la confirmación de la muerte de El Mencho, los reflectores se han volcado hacia su círculo más cercano, en particular hacia su esposa, Rosalinda González Valencia, conocida como La Jefa.
Rosalinda González Valencia nació en 1963 en Aguililla, Michoacán. No solo fue la compañera sentimental del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que es señalada como pieza clave en el entramado de lavado de dinero de la organización.
Rosalinda pertenece a la dinastía de los González Valencia, fundadores de Los Cuinis, considerado el brazo financiero y empresarial que permitió al CJNG expandirse a nivel internacional.
Rosalinda González Valencia y Nemesio Oseguera Cervantes se conocieron en California, Estados Unidos, durante la década de 1990.
Tras la deportación de Oseguera, la pareja contrajo matrimonio en 1996 y procreó tres hijos que también han enfrentado procesos judiciales: Rubén Oseguera González El Menchito(foto), Jessica Johanna Oseguera González (La Negra) y Laisha Michelle Oseguera González.
El Menchito nació en 1990 en Estados Unidos, con doble nacionalidad. Fue considerado uno de los principales operadores del CJNG. Detenido en México en 2015, extraditado a Estados Unidos en 2020 y sentenciado en marzo de 2025 a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y otros cargos relacionados con el cártel.
Jessica Johanna Oseguera González (La Negra), la segunda hija de La Jefa y El Mencho. Nació en 1986 en Estados Unidos, también con doble nacionalidad. Fue vinculada a operaciones de lavado de dinero a través de empresas fachada.
La Negra fue detenida en 2020 en Washington D.C., fue condenada a aproximadamente 30 meses de prisión y liberada en 2022 tras cumplir parte de la sentencia.
Laisha Michelle Oseguera González, la hija menor de El Mencho y Rosalinda. Nacida alrededor de 2001. Ha mantenido un perfil más discreto. En 2021 fue señalada por autoridades por su presunta participación en el secuestro de dos elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Jalisco, en represalia por la detención de su madre. Actualmente, se reporta en libertad, posiblemente en Estados Unidos desde 2022.
A diferencia de otros perfiles vinculados al crimen organizado, el rol de Rosalinda González Valencia ha sido descrito por autoridades mexicanas y estadounidenses como principalmente administrativo y financiero.
De acuerdo con informes del Gobierno de México y de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), supervisaba operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante una red de empresas legales utilizadas presuntamente para blanquear ganancias del tráfico de drogas, entre ellas fentanilo y cocaína. Su pertenencia a la familia González Valencia le otorgó un estatus de influencia dentro de la estructura criminal en Jalisco y Michoacán.
La trayectoria judicial de la ahora viuda de “El Mencho” ha estado marcada por detenciones y liberaciones. Fue capturada por primera vez en mayo de 2018 en Zapopan, Jalisco, y obtuvo su libertad tras pagar una fianza. En noviembre de 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una nueva orden de aprehensión en su contra.
Posteriormente fue sentenciada a cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero, condena que cumplió parcialmente en el penal femenil de Morelos hasta su liberación en febrero de 2025.
Aunque en 2018 surgieron versiones sobre una posible separación o divorcio formal entre ella y Nemesio Oseguera Cervantes, tras el operativo reportado este día en Tapalpa, fuentes de inteligencia —sin identificar públicamente— la ubican nuevamente como viuda y posible figura de cohesión dentro del grupo. Su familia ha sido golpeada por procesos judiciales: su hermano, Abigael González Valencia, señalado como líder de Los Cuinis, y su hijo, Rubén Oseguera González, permanecen en prisión; este último cumple cadena perpetua en Estados Unidos.
Ante el vacío de poder que deja la muerte de Oseguera Cervantes, la figura de Rosalinda González Valencia adquiere relevancia estratégica. Analistas en materia de seguridad consideran que, debido a su influencia y conocimiento de la estructura financiera del cártel, podría mediar en la sucesión del mando o convertirse en objetivo prioritario de las autoridades para debilitar la capacidad económica del CJNG.