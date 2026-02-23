Tras la muerte de El Mencho, así queda la lista de los diez más buscados de Estados Unidos

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", confirmada el 22 de febrero de 2026, marca el fin de una era para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y desencadena un efecto dominó en las agencias de seguridad de Estados Unidos. Su salida de la lista de los más buscados no es un simple trámite administrativo; representa una reconfiguración total del "tablero de prioridades" de la DEA y el FBI. Así queda la lista.
25 millones de dólares por Diosdabo Cabello. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, la situación de Diosdado Cabello ha dado un giro drástico en las listas de recompensas de Estados Unidos. Actualmente, la cifra ofrecida por información que lleve a su captura ya no es de 10 o 15 millones, sino que ha sido elevada a 25 millones de dólares.
15 millones de dólares por Vladimir Padrino López. Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes ("El Mencho") el 22 de febrero de 2026, y la captura de Nicolás Maduro en enero del mismo año, la lista de recompensas de Estados Unidos ha sufrido cambios drásticos. Vladimir Padrino López, actual Ministro de Defensa de Venezuela, se mantiene como uno de los objetivos de mayor perfil estratégico.
15 millones por Ryan James Wedding. A partir de noviembre de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. elevó la recompensa por el exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding a 15 millones de dólares. Este monto lo sitúa en el mismo nivel de prioridad que figuras como el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y por encima de otros líderes de "Los Chapitos".
10 millones de dólares por Tareck El Aissami. El estatus de Tareck El Aissami ha cobrado una relevancia inusitada, aunque su situación es distinta a la de otros prófugos debido a su "desaparición" del ojo público en Venezuela desde 2023. Exvicepresidente venezolano y exministro de Petróleo. Fue acusado en 2019 en una corte federal de Nueva York por violaciones a sanciones y narcotráfico. Según la acusación, habría facilitado envíos de droga mientras ocupaba altos cargos del Estado.
10 millones por Pedro Luis Martín-Olivares. Exjefe de inteligencia financiera y exgeneral venezolano Martín-Olivares se ha consolidado como uno de los objetivos de inteligencia financiera más buscados por Estados Unidos, dado su rol como "arquitecto logístico" del Cártel de los Soles.
5 millones de dólares por Fausto Isidro Meza Flores. Conocido como el Chapo Isidro, es señalado como líder de una facción del Cartel de los Beltrán Leyva. La DEA lo identifica como uno de los principales exportadores de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. La recompensa activa es de hasta cinco millones de dólares.
5 millones de dólares por el Porky. El hondureño Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como "Alexander Mendoza" o "Porky", ha escalado posiciones hasta convertirse en el prófugo más peligroso de Centroamérica en la lista de Estados Unidos.
Porky es el líder máximo de la MS-13 (Mara Salvatrucha) en Honduras. Tras la caída de capos mexicanos, su organización es vigilada estrechamente por su capacidad de control territorial y nexos con el narcotráfico.
5 millones de dólares por Hassan Izz-Al-Din. Acusado por su presunta participación en el secuestro del vuelo TWA 847 en 1985, en el que murió un ciudadano estadounidense. Está incluido en el programa Rewards for Justice, enfocado en terrorismo internacional. La recompensa asciende a cinco millones de dólares. La inclusión de Hassan Izz-Al-Din en este conteo de prioridades para 2026 subraya que la lista de EE. UU. no solo se enfoca en el narcotráfico, sino en el narcoterrorismo global.
5 millones de dólares por Rodolfo McTurk-Mora. Exfuncionario venezolano acusado en Estados Unidos de colaborar en operaciones de narcotráfico internacional. Forma parte del mismo expediente judicial que otros altos cargos venezolanos imputados en 2020. Rodolfo McTurk-Mora se mantiene como una pieza fundamental en el asedio judicial de Estados Unidos contra la estructura de inteligencia y logística del Cártel de los Soles.
5 millones de dólares por Jesús Alfredo Itriago. Exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. Paradójicamente, fue acusado en Nueva York por conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos mientras ocupaba un cargo antidrogas. La recompensa vigente es de hasta cinco millones de dólares.