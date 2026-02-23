Tras la muerte de El Mencho, así queda la lista de los diez más buscados de Estados Unidos

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", confirmada el 22 de febrero de 2026, marca el fin de una era para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y desencadena un efecto dominó en las agencias de seguridad de Estados Unidos. Su salida de la lista de los más buscados no es un simple trámite administrativo; representa una reconfiguración total del "tablero de prioridades" de la DEA y el FBI. Así queda la lista.