Salud descarta cierre de clínicas oftalmológicas

La Secretaría de Salud (Sesal) descartó este lunes el cierre de las clínicas oftalmológicas que operan bajo convenios interinstitucionales y aseguró que no existe ninguna instrucción oficial para suspender sus servicios.
En comparecencia en Casa Presidencial, Eduardo Midence, viceministro de Redes Integradas de Salud, afirmó que la institución no ha emitido disposiciones para clausurar estos centros y señaló que cualquier interrupción en la atención habría ocurrido de forma unilateral.
El funcionario explicó que las clínicas funcionan mediante un convenio tripartito entre el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), la Sesal y el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), por lo que cualquier decisión debe enmarcarse en los acuerdos suscritos.
Midence desmintió versiones que apuntaban a un cierre definitivo de los establecimientos inaugurados en la administración anterior. “No hemos girado instrucción alguna para el cierre de estos servicios”, reiteró.
Actualmente, los centros continúan operando en Catacamas, Olancho; Tegucigalpa, Francisco Morazán; Siguatepeque, Comayagua; y Colinas, Santa Bárbara. Paralelamente, la Secretaría desarrolla un proceso de revisión y fortalecimiento institucional para garantizar estabilidad y calidad en la atención.
El viceministro indicó que se trabaja de manera coordinada con el Colegio Médico de Honduras (CMH) para asegurar que los servicios especializados se presten bajo criterios técnicos, con profesionales debidamente colegiados y en apego al marco normativo vigente.
Asimismo, detalló que los convenios firmados entre las instituciones contemplan disposiciones para su eventual finalización, por lo que se ejecutan acciones orientadas a una transición ordenada que permita mantener la continuidad del servicio a los pacientes.
“La capacidad de la Sesal y del recurso humano en conjunto con el Colegio Médico ha evolucionado. Ha llegado el momento de hacer un ordenamiento institucional dentro de la Secretaría”, expresó Midence, al señalar que el objetivo es fortalecer la rectoría sanitaria y ampliar oportunidades a médicos especialistas hondureños.
El funcionario hizo un llamado a la población a mantener la calma y aseguró que el Gobierno garantiza la continuidad de la atención oftalmológica mientras se implementan los ajustes administrativos correspondientes.