Salud descarta cierre de clínicas oftalmológicas

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Salud (Sesal) descartó este lunes el cierre de las clínicas oftalmológicas que operan bajo convenios interinstitucionales y aseguró que no existe ninguna instrucción oficial para suspender sus servicios. En comparecencia en Casa Presidencial, Eduardo Midence, viceministro de Redes Integradas de Salud, afirmó que la institución no ha emitido disposiciones para clausurar estos centros y señaló que cualquier interrupción en la atención habría ocurrido de forma unilateral. El funcionario explicó que las clínicas funcionan mediante un convenio tripartito entre el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), la Sesal y el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), por lo que cualquier decisión debe enmarcarse en los acuerdos suscritos.

Midence desmintió versiones que apuntaban a un cierre definitivo de los establecimientos inaugurados en la administración anterior. “No hemos girado instrucción alguna para el cierre de estos servicios”, reiteró.