Roberto Elvir Zelaya, el arquitecto que pintó de rosa a San Pedro Sula

San Pedro Sula

Los sampedranos y visitantes han quedado fascinados con el florecimiento de los macuelizos que adornan aceras y bulevares de la ciudad. Muchos se preguntan quién impulsó esta iniciativa que hoy pinta de rosa la primavera en San Pedro Sula.

Por ello, reproducimos la entrevista que Roberto Elvir Zelaya concedió a LA PRENSA en 2023. Arquitecto paisajista, gestor cultural y escritor, es considerado el principal impulsor del proceso de arborización que transformó el paisaje urbano.

El encuentro se realizó en su residencia, en una tarde fresca en la Ciudad de los Zorzales. Rodeado de árboles y acompañado de café y pan, Elvir Zelaya repasó episodios clave del desarrollo urbano de San Pedro Sula, una ciudad que, según su testimonio, creció arquitectónicamente con esfuerzo y planificación a lo largo de décadas.

Elvir Zelaya impartió clases durante aproximadamente 30 años en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. También fue catedrático en la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (Esnacifor) y en la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano.

1) ¿Qué característica profesional ha marcado su vida?

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

“Hay particularidades que no son comunes aquí. Soy la única persona graduada como arquitecto paisajista que ha mantenido vigente la profesión desde 1967 hasta la fecha. Eso me permitió trabajar en los campos cultural, científico, urbanístico, arquitectónico y sociológico, con especialidad en parques. He recorrido el territorio hondureño construyendo parques para ciudades importantes. Esa es mi principal característica profesional”.

2) ¿Qué cargos desempeñó en la Municipalidad o el Gobierno?

“Inicié mi profesión en Honduras en 1967, pero fracasé y me fui a vivir a Estados Unidos. Trabajé en la Municipalidad de Houston como planificador de parques, en el Departamento de Parques y Bulevares, durante tres años.

Luego regresé y, junto con José Fernández Guzmán, inicié mi carrera como arquitecto planificador, liderando el área de urbanismo y el proyecto de arborización en San Pedro Sula. Durante cinco décadas estuve vinculado a la Municipalidad en diferentes períodos.

Me correspondió dar continuidad a proyectos del arquitecto Enrique Cervantes y al Plan Regulador de la ciudad. Aunque estaba desactualizado, fue una referencia para iniciar un trabajo de planeamiento urbano”.

3) ¿Qué proyectos de urbanización destaca?

“Como director de Planeamiento Urbano me correspondía toda la ciudad. Vi crecer el anillo de Circunvalación, iniciado en 1949 y concluido en 2002, cuando recibió el nombre de Juan Pablo II tras su visita.

También observé cómo se proyectaron los ejes viales hacia el norte, el este, el sur y el oeste. El crecimiento alrededor del anillo fue desorganizado y eso generó urbanizaciones dispersas, algo que hoy es irreversible.

He sido testigo de tragedias como el huracán Fifi y el Mitch. Vi incorporarse al plano urbano aldeas como Cofradía, Armenta, Río Blanco y Chamelecón, consolidando a San Pedro Sula como ciudad metropolitana.

También pasaron por mis manos planos de edificios emblemáticos como el del Banco Atlántida. Fui el arquitecto encargado de diseñar el estrado para recibir al papa Juan Pablo II, reconocido entre los mejores preparados para su visita”.

4) ¿Qué personas aportaron significativamente a la ciudad?

“Nunca trabajé con gobiernos nacionalistas, por lo que solo puedo dar fe de administraciones liberales. Reconozco a José Fernández Guzmán y a Juan Fernando López, a quien considero el mejor alcalde que conocí.

Destaco también a Roberto Larios Silva por la construcción de bordos tras el Fifi; a Jerónimo Sandoval Sorto por la recuperación de derechos de vía y pavimentación; y a Guillermo Guillén por su aporte al Museo de San Pedro Sula”.

5) ¿Qué lugares emblemáticos destaca?

“San Pedro Sula no tuvo gran relevancia durante la colonia. La antigua iglesia gótica construida en 1900 fue demolida para levantar la actual catedral.

En el plano arquitectónico, la infraestructura moderna se desarrolló a partir del siglo XX. El arquitecto Héctor Bustillo Oliva impulsó obras que deberían considerarse monumentos, como el Palacio Municipal y la Escuela Francisco Morazán”.