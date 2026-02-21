Diversión sobre ruedas en Honduras: opciones de entretenimiento

Honduras

La búsqueda de experiencias dinámicas y fuera de lo convencional ha impulsado en Honduras una creciente oferta de entretenimiento sobre ruedas y actividades de aventura, opciones que combinan diversión, ejercicio y contacto con la naturaleza. Ya sea para celebrar un cumpleaños, organizar una actividad corporativa o simplemente desconectarse de la rutina semanal, estas empresas han diseñado propuestas adaptadas a distintos públicos, edades y niveles de experiencia.

La tendencia también responde a un público que valora la seguridad y la organización. En la mayoría de los casos, el equipo está incluido, se cuenta con guías especializados y se ofrecen horarios establecidos, lo que facilita planificar la experiencia con anticipación. A continuación, un recorrido por algunas propuestas que han innovado en este rubro en el país:

Mountain Cart

Ubicado en el kilómetro 12 de la carretera hacia Valle de Ángeles, en Francisco Morazán, Plaza Robles Extremo es un destino de aventura cercano a Tegucigalpa que combina naturaleza, gastronomía y experiencias de adrenalina. Su mayor atractivo es el primer columpio extremo del país, junto a actividades de péndulo diseñadas para quienes buscan emociones intensas. También ofrece recorridos en cuatrimotos y espacios naturales con vistas panorámicas, entre ellos el "Mirador del Amor", ideal para fotografías. El complejo cuenta con restaurantes y cafeterías, además de eventos con música en vivo en fechas especiales. La entrada general tiene un costo de L. 100, mientras que el acceso a miradores es de L. 250 consumibles, sumando L. 350. Las actividades extremas se pagan por separado.

Hondutours

Hondutours apuesta por el turismo sostenible a través de recorridos en bicicleta eléctrica por zonas como Santa Ana, San Juancito, Santa Lucía y Valle de Ángeles. Sus rutas combinan naturaleza, historia y aventura, con guías especializados y vehículos de asistencia. Entre sus propuestas destaca el Tour Santa Ana – El Encino – Cruz de Chatarra, con un costo de L. 495 por persona o L. 695 con transporte incluido. También ofrecen el recorrido San Juancito El Rosario – Guacamayas, desde L. 595 o L. 795 con transporte opcional. Ambos incluyen bicicleta eléctrica Tucano 500W, casco, guía con comunicación, botiquín y agua. Operan fines de semana: sábados en Santa Ana y domingos en San Juancito. Además, alquilan bicicletas eléctricas en el Cerro Juana Laínez desde L. 100 por media hora.

GAR Aventuras

GAR Aventuras se especializa en turismo de aventura en la cordillera de El Merendón. Su propuesta está enfocada en experiencias inmersivas en la naturaleza, con recorridos que implican esfuerzo físico y conexión directa con el entorno. La empresa promueve excursiones y actividades al aire libre dirigidas a quienes buscan superar la rutina urbana mediante caminatas y retos naturales. Las reservaciones se gestionan a través de los números 9678-5821, 9438-4979 y 9871-8121. Para conocer calendarios, rutas específicas y costos actualizados, recomiendan consultar sus redes sociales bajo “GAR Aventuras” o “GAR Aventuras Honduras”.

OffRoad HN Tours