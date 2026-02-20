Esto halló la Policía en casa de pareja acusada de matar a esposos en El Progreso

Las autoridades del Ministerio Público (MP) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) continúan las indagaciones en torno a la muerte de los esposos José Darío Caballero Zelaya y Sobeyda Rodríguez García, hecho ocurrido la noche del martes 10 de febrero en El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras.
Por el doble crimen, las autoridades detuvieron a Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Poveda, esta última de nacionalidad estadounidense, a quienes la noche del jueves 19 de febrero, una jueza les dictó prisión preventiva y los remitió al Centro Penal de El Progreso, Yoro.
Según las investigaciones, los acusados ultimaron a balazos a las víctimas, quienes eran sus amigos y vecinos, luego de departir en Tela y cuando regresaban a su casa en la residencial La Granja en El Progreso. Las diligencias indican que los acusados dispararon a los esposos en su camioneta donde salieron a departir.
Una vez cometido el hecho, los acusados abandonaron los cuerpos de Darío Caballero y Sobeyda Rodríguez en la orilla de la carretera CA-13, en el tramo entre la colonia Núñez y la comunidad de Quebrada de Yoro, y regresaron a su casa, en donde habrían limpiado de la camioneta la sangre para borrar evidencia, informaron autoridades. Ambos cuerpos fueron hallados la mañana del miércoles 11 de febrero.
La Policía indicó que, a fin de pasar desapercibidos, los acusados realizaron una llamada al 911 para denunciar el crimen y que además llegaron a una estación policial para dar el mismo relato. Sin embargo, el relato levantó sospechas que llevaron a la Policía a empezar una investigación.
En tal sentido, equipos policiales llegaron a la vivienda de la pareja para realizar un allanamiento. Durante este, las autoridades hallaron evidencia que los incriminaría, indicaron. Entre estas evidencias, el vehículo con un orificio provocado por arma de fuego en el lado izquierdo y en el cual hicieron el viaje juntos.
En el horno de la estufa de la cocina hallaron la billetera de una de las víctimas, calcetines con manchas de sangre, dos casquillos de bala en una bolsa verde en el basureo de la cocina, un arma de fuego, municiones, hisopos con manchas de sangre y seis celulares.
Investigadores indicaron que en la casa de los acusados también hallaron un documento de un contrato de renovación de préstamo por 230,000 lempiras donde figuraban los nombres de los acusados y las víctimas. Según los agentes, este préstamo sería la causa por la que los sospechosos habrían cometido el crimen.
Según fuentes del Ministerio Público (MP), los acusados mantenían una deuda de 230,000 lempiras con las víctimas, producto de un préstamo otorgado en diciembre de 2023. Los sospechosos y las víctimas (foto) tenían al menos cinco años de ser "amigos".
Una fuente del MP indicó que, por la dinámica del hecho y porque los acusados llegaron a la vivienda de los esposos horas antes para invitarlos a salir, el Ministerio Público determinó que habrían actuado de forma premeditada. Por ello, el requerimiento fiscal tipifica el caso como asesinato y no como homicidio.
Elvis Guzmán, portavoz del MP, manifestó: “Se indica que ellos empezaron en la vivienda a convivir, ya que eran conocidos. Posteriormente, los hechores invitaron a la pareja a seguir compartiendo fuera de la vivienda. Ellos ya tenían planificada la acción que iban a realizar, supuestamente para evitar pagar una deuda. Fue así que ellos cumplieron su cometido dándole muerte a la pareja de esposos”.
En la escena, las autoridades también hallaron dos casquillos de bala y prendas de ropa de los esposos José Darío Caballero Zelaya y Sobeyda Rodríguez García, las cuales tenían manchas de sangre. Esa evidencia es parte de las pruebas que tiene la Fiscalía para comprobar la participación de los acusados en el crimen.
Ángel Alvarado Sierra y Gina Azucena Poveda enfrentan el delito de asesinato en perjuicio de sus amigos Darío Caballero y Sobeyda Rodríguez. El martes 17 de febrero se presentaron a la audiencia inicial en el juzgado progreseño. Debido a la carga probatoria y nuevos peritajes en la vivienda de los acusados, el juez se tardó tres días para dictarles prisión preventiva.