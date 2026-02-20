Esto halló la Policía en casa de pareja acusada de matar a esposos en El Progreso

Una vez cometido el hecho, los acusados abandonaron los cuerpos de Darío Caballero y Sobeyda Rodríguez en la orilla de la carretera CA-13, en el tramo entre la colonia Núñez y la comunidad de Quebrada de Yoro, y regresaron a su casa, en donde habrían limpiado de la camioneta la sangre para borrar evidencia, informaron autoridades. Ambos cuerpos fueron hallados la mañana del miércoles 11 de febrero.