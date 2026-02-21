Le quitan la vida a Leonel Rivera, exprecandidato a alcalde de Cololaca, Lempira

Un joven fue asesinado de manera violenta la tarde del viernes en el municipio de Cololaca, en el departamento de Lempira, hecho que ha generado consternación entre los pobladores de la zona.
La víctima fue identificada como José Leonel Rivera, quien participó en marzo de 2025 como exprecandidato a la alcaldía municipal de ese municipio por el Partido Liberal de Honduras.
Rivera formaba parte de la corriente política del exprecandidato presidencial y ahora diputado, Jorge Cálix, según información difundida por personas cercanas a la víctima.
El crimen se registró en la salida hacia el municipio de Canguacota, específicamente en el sector conocido como Planes de Cololaca, en la zona sur del departamento.
Hasta el momento, autoridades no han detallado cómo ocurrió el ataque ni han confirmado la identidad de los responsables del hecho violento.
El suceso ha causado profunda conmoción entre familiares, amistades y vecinos, quienes lamentaron lo ocurrido y expresaron su pesar por la pérdida del joven.
Diversos pobladores manifestaron sus condolencias y solidaridad con los seres queridos de Rivera, mientras se espera que las autoridades amplíen la información conforme avancen las investigaciones del caso.
"Lo siento mucho. Aquí se le va a extrañar", escribió una familiar del ahora fallecido en redes sociales.
Fotografía en vida de Leonel Rivera