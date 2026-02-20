  1. Inicio
Al menos 82 paquetes de droga iban en “caleta” en pickup en Choluteca

El decomiso se realizó en un punto de control interno instalado en Pavana, Choluteca.

Un cargamento que preliminarmente alcanzaría los 82 kilogramos de supuesta cocaína fue decomisado por la Policía Nacional de Honduras en un punto de control interno ubicado en Pavana, departamento de Choluteca.
La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), tras recibir información de inteligencia sobre el presunto trasiego de estupefacientes que se desplazaba por el eje carretero CA-5 Sur.
Durante el operativo, los uniformados identificaron un vehículo tipo pickup que coincidía con las características descritas en la alerta.

Al practicar la inspección mediante equipo de escaneo, detectaron compartimientos falsos, conocidos como “caletas”, ocultos en la estructura del automotor.
El automotor presentaba un doble fondo acondicionado para el transporte de la presunta droga. En su interior fueron encontrados 82 paquetes rectangulares, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.
Especialistas de la DNPA realizaron pruebas de campo en el lugar, las cuales arrojaron resultado preliminar positivo para cocaína.
Sin embargo, las autoridades aclararon que será el análisis científico el que confirme oficialmente el tipo de sustancia.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Las autoridades indicaron que continúan las diligencias investigativas para identificar y ubicar a quienes se transportaban en el vehículo al momento del decomiso.
Las muestras incautadas serán remitidas a los laboratorios de Medicina Forense, donde se determinará el peso exacto, grado de pureza y valor estimado en el mercado ilícito.
Esta operación forma parte de la estrategia de seguridad nacional para frenar el flujo de narcóticos en los principales ejes carreteros del país centroamericano.
