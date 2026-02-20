Justicia de El Salvador toma decisión en el caso del apóstol Santiago Zúniga

El apóstol hondureño Santiago Zúniga, conocido como “Apóstol Chago”, continuará en prisión preventiva en El Salvador mientras avanza el proceso judicial en su contra por el presunto delito de tráfico ilegal de personas.
Según informaron medios salvadoreños, el Juzgado de Paz de Pasaquina resolvió en audiencia inicial decretar instrucción formal con detención provisional contra Zúniga, de 59 años, y Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37 años.
Ambos imputados son acusados del delito de tráfico ilegal de personas en perjuicio de un adolescente, según el requerimiento fiscal presentado por las autoridades salvadoreñas.
De acuerdo con el expediente, los acusados fueron capturados el pasado 4 de febrero en la frontera El Amatillo, durante un procedimiento policial de control migratorio.
La detención fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes inspeccionaron el vehículo en el que se transportaban y localizaron a un menor de edad.
El reporte policial indica que el adolescente no portaba autorización legal de sus padres para salir de Honduras, situación que derivó en la intervención inmediata de las autoridades.
Tras la captura, el caso fue judicializado y presentado ante el tribunal competente, que determinó continuar el proceso penal con los imputados bajo detención provisional.
El proceso fue declarado bajo reserva total a solicitud de la Fiscalía General de la República, limitando la divulgación pública de información relacionada con la investigación.
Según reportes publicados por el medio salvadoreño La Prensa Gráfica, las diligencias continuarán mientras la Fiscalía recopila elementos probatorios sobre el caso.
Las autoridades judiciales salvadoreñas indicaron que no se brindarán nuevos detalles hasta que avance la etapa de instrucción y se definan las siguientes actuaciones dentro del proceso penal.