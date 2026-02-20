Presos quedan acusados de asesinato de esposos en El Progreso

El Poder Judicial informó este viernes que un juzgado de letras decretó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra una pareja señalada de participar en el asesinato de dos esposos en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.
El portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona, confirmó que la resolución judicial fue emitida tras concluir la audiencia inicial, la cual se extendió durante tres días debido a la complejidad del caso.
Según explicó el funcionario, la audiencia se desarrolló en el Juzgado de Letras Seccional de la Sección Judicial de El Progreso, donde se analizaron los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público contra los imputados Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Oveda.
“El juzgado ha decretado un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra los involucrados”, indicó Barabona, detallando que ambos permanecerán recluidos en el centro penitenciario de la localidad mientras continúa el proceso judicial.
De acuerdo con la información, a los acusados se les supone responsables del delito de asesinato en perjuicio de Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya, quienes perdieron la vida en un hecho violento ocurrido en El Progreso el pasado 11 de febrero de 2026.
El portavoz explicó que el ente acusador presentó pruebas documentales y periciales, entre ellas análisis técnicos, extracción de información de cámaras del sistema 911 y grabaciones obtenidas de viviendas cercanas al lugar de los hechos, elementos que fueron valorados por la jueza para dictar la medida cautelar.
Aunque la defensa intentó desvirtuar el requerimiento fiscal alegando arraigo suficiente y rechazando las acusaciones, la autoridad judicial consideró que existen indicios racionales mínimos que vinculan a los imputados con el crimen.
Asimismo, se informó que la audiencia preliminar quedó programada para una fecha posterior, etapa en la que se determinará si el caso avanza a juicio oral y público.
Mientras tanto, los acusados deberán cumplir la prisión preventiva en el centro penitenciario de El Progreso, medida que puede extenderse hasta por un máximo de dos años conforme a la legislación hondureña.
La pareja de esposos fue encontrada sin vida la mañana del miércoles 11 de febrero a la orilla de la carretera CA-13, en el municipio de El Progreso, Yoro.
El hallazgo se registró en el tramo comprendido entre la colonia Núñez y la comunidad de Quebrada de Yoro, donde los cadáveres se encontraban entre la maleza a un costado de la vía.
El crimen ha causado consternación, ya que los esposos eran muy conocidos en El Progreso, por sus acciones en beneficio de la comunidad. Además, eran padres de tres niños.