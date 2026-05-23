Xabi ya tiene su primer fichaje en Chelsea; da golpe al Barcelona con crack

El Estrasburgo dejó de ser solo un club histórico de la Ligue 1 y se convirtió también en un laboratorio competitivo para el Chelsea. Esto da a entender que el fichaje de Valentín Barco no es un pedido expreso de Xabi, sino impuesto por la directiva de los 'Blues' ya que ambos clubes pertenecen al BlueCo, lo que facilita la operación club-club sin complicaciones de negociación.