Xabi ya tiene su primer fichaje en Chelsea; da golpe al Barcelona con crack

Xabi Alonso ya es nuevo entrenador del Chelsea y antes de sumarse al proyecto, el club ya tiene cerrado al cuál será su primer fichaje.
Además, el entrenador español está frenando el intento del Barcelona por quedarse con uno de sus jugadores.
El estratega empezará a trabajar el próximo 1 de julio con los Blues y asumirá las funciones de mánager, por lo que también tendrá influencia en decisiones fuera del terreno de juego como los fichajes
Y aunque aún no se ha incorporado con el club, ya empiezan a darse varios movimientos de cara al próximo mercado.
Es por ello que Xabi ya se alista para comenzar a trabajar en Stamford Bridge y ya tiene su primer refuerzo de cara al próximo curso.
La directiva lo firmará por seis años, sin embargo, existe polémica con este refuerzo ya que el español no lo habría solicitado para su proyecto.
Y es que, de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el argentino Valentín Barco dejará las filas del Estrasburgo francés y se sumará al proyecto que Xabi busca implementar en un conjunto londindense que la próxima campaña disputará la Europa League.
Después de realizar una grandísima temporada en Francia, el mediocampista de 21 años dará el salto a una competición que ya conoce, pues en 2023 militó para el Brighton procedente de Boca Juniors. Su contrato con los 'Blues' sería por seis temporadas.
"El Chelsea tiene listo el traspaso de Valentín Barco. Acuerdo cerrado con el jugador, ya que el Estrasburgo lo dejará luego de su impresionante mejora este año. El Chelsea se prepara para avanzar con el mediocampista argentino a partir de junio", aseguró Romano a través de sus redes sociales.
Con pasado también en el Sevilla de España, el 'Colo' Barco ha destacado en la Ligue 1 tras disputar 43 partidos y sumar 3 goles y 9 asistencias. Todo indica que recibirá la llamada de Lionel Scaloni para disputar la Copa del Mundo con Argentina.
Una lluvia de premios merecidos por su rendimiento, pero que también reconfirma una práctica un tanto cuestionable y que puede facilitarle el trabajo a Xabi, que emprende una aventura ambiciosa pero arriesgada en Londres.
Chelsea y Estrasburgo no son dos clubes negociando desde posiciones independientes. Lo hacen en el mismo ecosistema, BlueCo, protagonista en las últimas temporadas de las múltiples operaciones efectuadas entre ingleses y franceses.
La historia viene de lejos. En marzo de 2022, Roman Abramovich fue sancionado por el Gobierno británico después de la invasión rusa a Ucrania y la Premier League lo inhabilitó, obligándole a desprenderse del equipo.
El 25 de mayo de 2022, el Gobierno británico autorizó la venta del Chelsea y, luego de varias semanas, se completó la compra por el consorcio liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital, BlueCo, por unos 4.250 millones de libras.
El Estrasburgo dejó de ser solo un club histórico de la Ligue 1 y se convirtió también en un laboratorio competitivo para el Chelsea. Esto da a entender que el fichaje de Valentín Barco no es un pedido expreso de Xabi, sino impuesto por la directiva de los 'Blues' ya que ambos clubes pertenecen al BlueCo, lo que facilita la operación club-club sin complicaciones de negociación.
Ahora, bien, luego de que Romano confirmara el primer fichaje de Xabi Alonso con el Chelsea, también se informó que estaría frenando al Barcelona con uno de los refuerzos que quieren.
Y es que, el Barcelona no ha ocultado su interés por Joao Pedro, actual jugador del Chelsea. Incluso los agentes habrían sostenido una reunión para hablar sobre el atacante.
Desde la entidad azulgrana saben que el equipo puede pedir alrededor de 100 millones de euros por el fichaje, pero con la llegada de Xabi Alonso podría frenar su iniciativa.
"Puede ser un serio contratiempo a no ser que el técnico del Chelsea finalmente acepte la venta de su delantero centro a cambio de una cantidad que el club inglés considere irrenunciable", informan desde SPORT.