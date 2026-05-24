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Horóscopo de hoy, 24 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
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Solo deben preocuparse de tener cuidado con el automóvil.

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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Superarás ciertos prejuicios que todavía mantienes respecto a cuestiones sociales gracias al conocimiento en primera persona de situaciones que te harán pensar en que el mundo evoluciona y que la mayoría de los posicionamientos son revisables.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Entras con buen pie en una nueva fase profesional o académica; disfrutarás de éxitos y te adelantarás a tus oponentes. En el amor, puedes llegar a obsesionarte por una persona que te atrae. Te llevará tiempo y dedicación.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Excelente jornada para las relaciones más personales; tus poderes de seducción lograrán conquistar o reconquistar a tu pareja, e incluso te sentirás con ánimos para ayudar a familiares y amigos en lo que te pidan.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Para muchos Cáncer será un domingo perfecto, de levantarse tarde, llegar a una buena y agradable comida rodeados de familiares o amigos y disfrutar de la tarde con su pasatiempo o deporte favorito. Solo deben preocuparse de tener cuidado con el automóvil.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Si estás interesado en una relación, tendrás que mostrar más entusiasmo por los planes de pareja, de lo contrario todo puede acabarse en poco tiempo, porque tal vez estás sacando a la luz el lado más egoísta de tu personalidad.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La cuestión afectiva dominará hoy tu ser, prestarás mucha más atención a tus instintos que a tu cabeza, y podrías vivir una aventura divertida con alguna persona de tu entorno, nada irreparable si no te comprometes y dejes todo claro desde el principio.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tendrás la oportunidad de comprobar que los temas de la amistad son especiales, y que en ocasiones hay que situarlos por encima de cualquier otra consideración, aunque en ocasiones vayan incluso contra tus propias ideas.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La alimentación es más importante de lo que crees, pues la salud entra por la boca y si no te preocupas de eso, acabarás teniendo problemas en tu organismo. Una dieta equilibrada te dará el bienestar para centrarte en lo más te interese.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Posible sorpresa muy agradable, relacionada con los amigos o tu pareja. Te sentirás agitado e hiperactivo. Tu situación económica puede empeorar si no controlas los gastos. Celebraciones y otros eventos desbordarán tu presupuesto.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Con suavidad y tacto lograrás el amor de quien deseas, aunque has de controlar los arranques impulsivos que le caracterizan. Sobre todo, evita las discusiones, por inocuas que te parezcan, porque puedes acabar en mal lugar.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Vivirás excelentes vibraciones en el terreno amoroso. Felicidad y disfrute te rondan en este día aparentemente anodino, en el que sin embargo deberás buscar bien para hallar esas perlas que se dan en contadas ocasiones en una relación.
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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). En el hogar encontrarás hoy la paz ideal. Dedica hoy más tiempo a los afectos verdaderos, con las personas que tienes más cerca, y no seas tan sarcástico con ellas, porque pueden cansarse de esa actitud.

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