Los therian llegan a España: "Podría haber sido un lobo en mi vida pasada"

La mayoría de 'therians', sin embargo, utilizan únicamente máscara, rabo u orejas como seña de identidad. Es el caso de Fin -nombre ficticio-, un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) que hace nueve que forma parte de esta comunidad y que se identifica con un lobo gris albino. "Me siento conectado a este animal, siento que fácilmente podría haber sido uno en mi vida pasada", explica a EFE Fin, que llega a la entrevista ataviado con una máscara hecha por él, orejas peludas y una larga cola blanca. Asegura que se pone de forma habitual estos accesorios para salir a la calle, aunque no suele correr a cuatro patas, al menos en público.