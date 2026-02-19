  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual

Las integrantes del Club Internacional de Mujeres (IWC) compartieron una jornada amena en su celebración del mes del amor y la amistad

Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual
1 de 12

Con algarabía y un profundo sentimiento de amistad, las damas pertenecientes al Club Internacional de Mujeres (IWC) celebraron el mes del amor y la amistad, unos días después de su fecha exacta (14 de febrero).

Fotos: Moisés Valenzuela
Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual
2 de 12

Vestidas propicias para la ocasión y con una enorme sonrisa, las elegantes mujeres disfrutaron de una celebración jovial en el salón Merendón del Club Hondureño Árabe.

Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual
3 de 12

Con un programa especial, las asistentes llegaron temprano en horas vespertinas, horario habitual en el que realizan su tradicional té.

Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual
4 de 12

Unas breves palabras de bienvenida y un convivio fraterno marcaron la pauta de lo que sería el desglose del evento.
Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual
5 de 12

Lisseth Nassar brindó unas palabras de gratitud a cada una de las integrantes del IWC, asimismo, agradeció a Dios por la salud, el amor y la amistad.

Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual
6 de 12

La celebración contó con una gran parte de las integrantes del club, quienes se tomaron fotografías y se extendieron muestras de cariño durante el transcurso de la actividad.

Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual
7 de 12

Y no pudo faltar el baile, que citó a las damas en la pista y con sazón latino plasmaron un recuerdo más en sus vidas.

Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual
8 de 12

El dúo Tú y Yo amenizó el festejo, rindiendo tributo al amor y sus virtudes infinitas con melodías inolvidables.

Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual
9 de 12

Mary Bendeck y Elena Dubón
Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual
10 de 12

Santa Euceda e Isabel Santamaría
Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual
11 de 12

Mary Bendeck, Elena Dubón, Santa Euceda e Isabel Santamaría
Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual
12 de 12

Julia Zepeda, Bessy Arriaga y Marna Schmidt
Cargar más fotos