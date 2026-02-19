Amor y amistad: Club Internacional de Mujeres celebra su té mensual

Con algarabía y un profundo sentimiento de amistad, las damas pertenecientes al Club Internacional de Mujeres (IWC) celebraron el mes del amor y la amistad, unos días después de su fecha exacta (14 de febrero).
Vestidas propicias para la ocasión y con una enorme sonrisa, las elegantes mujeres disfrutaron de una celebración jovial en el salón Merendón del Club Hondureño Árabe.
Con un programa especial, las asistentes llegaron temprano en horas vespertinas, horario habitual en el que realizan su tradicional té.
Unas breves palabras de bienvenida y un convivio fraterno marcaron la pauta de lo que sería el desglose del evento.
Lisseth Nassar brindó unas palabras de gratitud a cada una de las integrantes del IWC, asimismo, agradeció a Dios por la salud, el amor y la amistad.
La celebración contó con una gran parte de las integrantes del club, quienes se tomaron fotografías y se extendieron muestras de cariño durante el transcurso de la actividad.
Y no pudo faltar el baile, que citó a las damas en la pista y con sazón latino plasmaron un recuerdo más en sus vidas.
El dúo Tú y Yo amenizó el festejo, rindiendo tributo al amor y sus virtudes infinitas con melodías inolvidables.
Mary Bendeck y Elena Dubón
Santa Euceda e Isabel Santamaría
Mary Bendeck, Elena Dubón, Santa Euceda e Isabel Santamaría
Julia Zepeda, Bessy Arriaga y Marna Schmidt