EIS gana Varsity y destaca en el ABSH Knowledge Bowl 2026

La Escuela Internacional Sampedrana ganó Varsity y logró podios en todas las divisiones del ABSH Knowledge Bowl 2026.

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 14:17 -
  • Redacción web
EIS gana Varsity y destaca en el ABSH Knowledge Bowl 2026

Delegación Escuela Internacional Sampedrana.

 Foto cortesía EIS

El ABSH (Association of Bilingual Schools of Honduras, por sus siglas en inglés) Knowledge Bowl 2026, organizado por Academia Los Pinares de Tegucigalpa los días 13 y 14 de febrero, reunió a algunos de los programas académicos más competitivos del país en una jornada dedicada a la excelencia intelectual.

El torneo, considerado uno de los encuentros académicos más exigentes del calendario escolar nacional, evaluó conocimientos en historia, ciencia, literatura, matemáticas, geografía y actualidad.

Se desarrolló en tres divisiones —Middle School, Junior Varsity y Varsity— con 34 equipos participantes: 9 en Middle School, 13 en Junior Varsity y 12 en Varsity. Las competencias incluyeron rondas clasificatorias, cuartos de final, semifinales y finales, bajo un sistema de acumulación de puntos y ranking.

Equipo Campeón Varsity Varsity (11vo a 12vo Grado):Vladimir Lagos (entrenador), Ivana Gonzalez, Anuar Boadla, Alec Farach, Francisco Abufele, Eddis Chen, Juan Santamaria(director Cocurriculares) y Vince Hernández (Coordinador Académico)

 (Foto cortesía EIS)

La Escuela Internacional Sampedrana (EIS) destacó en las tres categorías, con resultados que la posicionaron entre las instituciones protagonistas del certamen.

En la división Middle School, EIS acumuló 208 puntos combinados entre sus dos equipos. EIS A obtuvo el tercer lugar y EIS B el cuarto, convirtiéndose en la única institución con dos equipos dentro de los primeros cuatro puestos.

En Junior Varsity, la categoría con mayor número de participantes, EIS A sumó 45 puntos en la fase regular y alcanzó el tercer lugar general, dentro de una división integrada por 13 equipos.

Equipo 3er lugar Junior Varsity (9no a 10mo Grado): Juan Santamaría (director Cocurriculares), María Angel Matute, María Paula Matute, Adrián Maalouf, Teddy Maalouf, Gustavo Romero, Héctor Valle, y Vince Hernández (Coordinador Académico).

 (Foto cortesía EIS)

La mayor distinción llegó en Varsity, considerada la categoría de mayor exigencia. El equipo EIS A se coronó campeón por segundo año consecutivo, con 80 puntos en la fase de grupos y un diferencial que le permitió liderar la clasificación.

De acuerdo con datos de MATU STATS, el programa Knowledge Bowl de EIS acumula 30 títulos desde 1993, de los cuales 16 corresponden a la categoría Varsity. Con el campeonato obtenido en 2026, la institución logró el doblete AASCA y ABSH en el mismo año escolar, un resultado que no se registraba desde 2015.

La institución informó que su programa cocurricular se fundamenta en la formación del carácter, promoviendo excelencia académica, integridad y trabajo en equipo. El modelo incluye entrenamiento sistemático, lectura interdisciplinaria y simulaciones de torneo orientadas al desarrollo del pensamiento crítico y el liderazgo estudiantil.

Tras los resultados obtenidos en el ABSH Knowledge Bowl 2026, EIS anunció que se prepara para competir en el torneo nacional de Knowledge Bowl de Estados Unidos, programado para mayo y junio en las ciudades de Houston y Nueva York.

  • Equipo 3er lugar Escuela Intermedia (6to a 8vo Grado): Rosa Herrera (entrenadora), Fernando Valerio, Sebastián Díaz, Ulises Ekonomo, Lennyn Alvarenga, Lia Alfonso (entrenadora), Juan Santamaria (director Cocurriculares) y Vince Hernádez (Coordinador Académico).

     (Foto cortesía EIS)
  • Equipo 4to lugar. Escuela Intermedia (6to a 8vo Grado): Mario Sánchez, Ricardo Jacomé Vivián Matute, Adrián Mairena y Jorge Vásquez.

     (Foto cortesía EIS)
